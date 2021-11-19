Схоже, "Манчестер Юнайтед" в недалекому майбутньому отримає нового головного тренера.

Керівники "Манчестер Юнайтед" прийняли рішення звільнити норвезького фахівця Уле-Гуннара Сульшера з поста головного тренера першої команди "червоних дияволів". А ось хто прийде на його місце, поки що залишається під питанням.

Як інформує видання Manchester Evening News, боси "МЮ" винесли принциповий вердикт, що Сульшера варто змінити. Однак, як зазначається, рішучі дії будуть зроблені тільки після того, як вдасться підібрати підходящого фахівця на заміну.

Минулого літа контракт норвежця перепідписали до закінчення сезону 2023/2024, але керівництво "червоних дияволів" усвідомило, що це був неправильний крок. Навіть після приходу Кріштіану Роналду "Юнайтед" займає шосте місце в чемпіонаті Англії.

Читайте такожПідтримав безхатченків: тренер клубу АПЛ ночував на вулиці (фото)Раніше повідомлялося, що правління клубу підтримує тренера. При цьому в ЗМІ фігурували повідомлення про те, що керівництво манчестерського клубу вважає, що на якомусь етапі нинішнього сезону звільнення норвежця буде неминучим. Важливим фактором у продовженні співпраці з Сульшером були результати "червоних дияволів" в Лізі чемпіонів.

Варто також відзначити, що в разі дострокового розірвання контракту, Сульшер отримає солідну компенсацію від "Манчестер Юнайтед".

Серед потенційних кандидатів на заміну Сульшеру в "МЮ" вважають наставника "Лестера" Брендана Роджерса. А ось на другому місці значиться Зінедін Зідан.

Нагадаємо, що 24 жовтня "дияволи" ганебно пропустили 5 голів від "Ліверпуля". Після цього тренер манкуніанців Сульшер опинився під загрозою відставки.

Уле-Гуннар Сульшер: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

Сульшер прийняв команду взимку 2018 року після провального періоду Жозе Моурінью.

У сезоні 2019/20 Сульшер привів "МЮ" до бронзових медалей чемпіонату Англії, а в минулому сезоні - до срібних. Також разом з норвежцем "дияволи" грали у фіналі Ліги Європи сезону 2020/21, де поступилися "Вільярреалу".

Після 11 турів в англійській Прем'єр-лізі "Манчестер Юнайтед" йде всього на 6-му місці в турнірній таблиці чемпіонату з 17 очками в активі. За 4 матчі в рамках групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 "МЮ" набрав 7 очок, команда знаходиться на 1-му місці в групі F.

Автор: Володимир Медяник