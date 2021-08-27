Офіційно: Роналду повернувся до Манчестер Юнайтед

Зірковий нападник виступав в Англії з 2003 по 2009 роки.

Один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду, як і очікувалося, перейшов з "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Про це повідомив офіційний сайт "МЮ". Англійський клуб досяг домовленості з "Ювентусом" щодо трансферу Роналду. "МЮ" залишилося домовитися з Роналду про умови контракту, а гравцеві належить пройти медогляд. Нагадаємо, що португалець вже виступав за англійський клуб з 2003 по 2009 роки. Офіційний Twitter "МЮ" привітав Роналду словами: "Ласкаво просимо додому, Кріштіану" і картинкою. Новина доповнюється... Автор: Антон Дудар

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