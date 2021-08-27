Кріштіану Роналду / фото REUTERS
Один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду, як і очікувалося, перейшов з "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".
Про це повідомив офіційний сайт "МЮ".
Англійський клуб досяг домовленості з "Ювентусом" щодо трансферу Роналду.
"МЮ" залишилося домовитися з Роналду про умови контракту, а гравцеві належить пройти медогляд.
Нагадаємо, що португалець вже виступав за англійський клуб з 2003 по 2009 роки.
Офіційний Twitter "МЮ" привітав Роналду словами: "Ласкаво просимо додому, Кріштіану" і картинкою.
twitter.com/ManUtd/status
Новина доповнюється...