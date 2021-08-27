Кріштіану Роналду / фото REUTERS

Один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду, як і очікувалося, перейшов з "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомив офіційний сайт "МЮ".

Англійський клуб досяг домовленості з "Ювентусом" щодо трансферу Роналду.

"МЮ" залишилося домовитися з Роналду про умови контракту, а гравцеві належить пройти медогляд.

Нагадаємо, що португалець вже виступав за англійський клуб з 2003 по 2009 роки.

Офіційний Twitter "МЮ" привітав Роналду словами: "Ласкаво просимо додому, Кріштіану" і картинкою.

twitter.com/ManUtd/status

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Автор: Антон Дудар