Кріштіану Роналду може перейти в "Манчестер Юнайтед", тоді як варіант з "Ман Сіті" зірвався.

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду не перейде в "Манчестер Сіті", про інтерес якого до футболіста повідомлялося раніше.

Як повідомив в Twitter авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "Ман Сіті" вирішив вийти з переговорів з "Ювентусом" щодо Роналду. Клуб чітко дав зрозуміти, що не підписуватиме гравця.

За інформацією Романо, "Сіті" не узгоджував умови особистого контракту з португальцем.

Водночас журналіст повідомляє, що на Роналду з'явився новий претендент - "Манчестер Юнайтед", за який португалець вже виступав з 2003 по 2009 роки.

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Зараз "МЮ" готує пропозицію для "Ювентуса" в розмірі 25 мільйонів євро, а також обговорює особистий контракт з португальцем, який готовий повернутися в Англію. "Ман Юнайтед" пропонує Роналду дворічний контракт.

Відхід Роналду з "Ювентуса": що відомо

Зірковий нападник залишився в запасі "Ювентуса" на матч 1-го туру Серії А і вийшов тільки на заміну. У ЗМІ з'явилася інформація, що це пов'язано з бажанням Роналду покинути клуб.

Потім з'явилася інформація про можливий перехід Роналду в "Ман Сіті", а сам форвард з'явився на тренуванні, щоб попрощатися з одноклубниками. Також відомо, що він вже полетів з Турина.

Раніше сам Роналду спростовував інформацію про можливе повернення в "Реал".

Контракт португальця з "Ювентусом" діє до 2022 року. У туринському клубі, за даними ЗМІ, хотіли б попрощатися з гравцем, щоб заощадити 70 мільйонів євро за сезон на його зарплаті.

Автор: Антон Дудар