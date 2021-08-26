"Ювентус" провів переговори з агентом легендарного португальця.

Форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду до кінця цього літа може змінити клубну прописку. "Манчестер Сіті" зацікавлений у послугах 36-річного португальця.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра в себе у Twitter.

Роналду вагався чи варто розглядати пропозицію "Ман Сіті", оскільки він з 2003 по 2009 рік виступав за "Манчестер Юнайтед", який є принциповим суперником "містян". Втім, агент Роналду Жорже Мендеш зміг переконати футболіста наважитись на цей трансфер.

"Ювентус" чекає офіційний запит від "Манчестер Сіті" та готовий продати португальця. Цю інформацію також підтвердив всесвітньо відомий журналіст Джанлука Ді Марціо в себе на сайті.

Агент Мендеш, який представляє інтереси Роналду, провів переговори з керівництвом "Ювентусу" та зрозумів умови італійського топ-клубу.

"Ювентус" повісив цінник на Роналду в розмірі 30 мільйонів євро. Ціна занижена, оскільки в Кріштіану залишився лише рік контракту з туринцями. "Ман Сіті" готовий запропонувати 15 мільйонів євро зарплатні на рік португальцю.

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Кріштіану Роналду: кар'єра в "Ювентусі"

Роналду перейшов в "Ювентус" у 2018 році, підписавши чотирирічний контракт.

З туринський клубом він двічі став чемпіоном Італії, виграв два Суперкубка країни, а також Кубок Італії.

Водночас разом з Роналду "Ювентус" за три роки жодного разу не зміг дістатися до півфіналу Ліги чемпіонів - у двох останніх сезонах команда взагалі вилітала вже в 1/8 фіналу.

У минулому сезоні на рахунку Роналду 36 голів у 44 матчах за "Юве" у всіх турнірах.

Автор: Артем Будрін