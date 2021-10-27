Сульшер отримає солідну компенсацію, якщо керівництво вирішить його звільнити.

"Манчестер Юнайтед" демонструє вельми гнітючі результати в останніх матчах, тим не менш, керівництво "червоних дияволів" поки не поспішати звільняти головного тренера команди Уле-Гуннара Сульшера.

Можливо, причина по якій норвезький фахівець все ще тримається на своєму посту криється в його відступних. У разі дострокового розірвання контракту "МЮ" доведеться виплатити Сульшеру €9 мільйонів, повідомляє The Sun.

Читайте такожРезультати "злили" в мережу: ЗМІ дізналися, хто грає" Золотий м'яч " (фото)Наставник англійського клубу знаходиться під серйозним тиском після великої поразки на "Олд Траффорд" у матчі англійської Прем'єр ліги проти "Ліверпуля" (0:5). Однак головна проблема навіть не в цьому конкретному програші, а в цілому ряді незадовільних результатів. З останніх 10 матчів у всіх турнірах "МЮ" вдалося виграти всього 4 рази. В АПЛ "червоні дияволи" займають 7-е місце в турнірній таблиці, маючи всього 14 очок за 9 зіграних турів, при різниці забитих і пропущених м'ячів 16-15.

В ЗМІ вже почали називати імена потенційних кандидатів на зміну Сульшеру в "Манчестері". Серед головних претендентів називаються Антоніо Конте, який раніше працював в Англії з "Челсі", а також екс-тренер "Реала" Зінедін Зідан. Керівництво "Юнайтед" поки не поспішає з прийняттям рішення.

Уле-Гуннар Сульшер: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

Сульшер прийняв команду взимку 2018 року після провального періоду Жозе Моурінью.

У сезоні 2019/20 Сульшер привів "МЮ" до бронзових медалей чемпіонату Англії, а в минулому сезоні - до срібних. Також разом з норвежцем "дияволи" грали у фіналі Ліги Європи сезону 2020/21, де поступилися "Вільярреалу".

У липні "Юнайтед" підписав з Сульшером новий контракт на 3 роки.

Автор: Володимир Медяник