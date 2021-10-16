Манкуніанці поступилися "Лестеру", двічі пропустивши в кінцівці.

У восьмому турі чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" yа виїзді грав з "Лестером". Яскравий поєдинок завершився перемогою господарів поля.

"МЮ" поступався, але відігрався на 82-й хвилині. Проте вже через хвилину Джеймі Варді вивів "Лестер" вперед, а в компенсований час "лисиці" забили ще раз.

"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 4:2

Голи: Тілеманс, 31, Сеюнджу, 78, Варді, 83, Дака, 90+1 - Грінвуд, 19, Рашфорд, 82

"Лестер": Шмейхель, Амарті, Еванс (Вестергор, 88), Сеюнджю, Перейра, Тілеманс, Сумаре, Кастань, Медісон (Перес, 73), Іхеаначо (Дака, 77), Варді

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу, Погба, Матіч (Мактоміней, 80), Грінвуд (Лінгард, 81), Фернандеш, Санчо (Рашфорд, 66), Роналду

Відеоогляд матчу

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Відзначимо, що цей матч став не єдиним надрезультативним поєдинком в АПЛ 16 жовтня. Так, "Ліверпуль" на виїзді розгромив "Вотфорд" з рахунком 5:0, а "Вулверхемптон" в гостях переміг "Астон Віллу" з рахунком 3:2.

АПЛ: положення команд

У "Манчестер Юнайтед" після восьми матчів в активі 14 очок. Манкуніанці займають п'яте місце, на 4 очки відстаючи від лідируючого "Ліверпуля".

"Лестер" набрав 11 очок і йде одинадцятим.

Автор: Антон Дудар