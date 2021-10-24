Манкуніанці зазнали розгромної поразки на "Олд Траффорд".

У рамках 9-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав "Ліверпуль". Гості здобули перемогу з принизливим для господарів поля рахунком 5:0.

Вже до перерви у воротах "МЮ" побувало чотири голи, а в другому таймі Мохамед Салах оформив хет-трик.

Варто відзначити, що всі п'ять голів "Ліверпуль" забив, коли команди грали в рівних складах. Вже після цього Поль Погба отримав пряму червону картку, причому всього через 14 хвилин після виходу на заміну.

"Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" - 0:5

Голи: Кейта, 5, Жота, 13, Салах, 38, 45+5, 50

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"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу, Мактоміней, Фред, Грінвуд (Погба,45), Фернандеш (Кавані, 62), Рашфорд (Далот, 62), Роналду

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Мілнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64), Салах, Фірміно (Мане, 75), Жота

Попередження: Шоу, Роналду, Фред, Ван-Біссака, Магуайр, Фернандеш

Вилучення: Погба, 60

Відеоогляд матчу

АПЛ: положення команд

"Ліверпуль" набрав 21 очко після дев'яти турів і займає друге місце в таблиці АПЛ. Мерсисайдці на одне очко відстають від "Челсі" та на одне випереджають "Ман Сіті".

"Манчестер Юнайтед", у якого 14 очок, займає сьоме місце.

Автор: Антон Дудар