Уле-Гуннар Сульшер невдало почав новий сезон з "червоними дияволами".

Уле-Гуннар Сульшер ризикує бути звільненим з посади головного тренера "Манчестер Юнайтед" після ганебної поразки "Ліверпулю". У керівництві клубу незадоволені результатами 48-річного норвезького фахівця.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

"Ман Юнайтед" програв 5 з 9 останніх поєдинків, а в АПЛ команда не перемагає вже 4 матчі поспіль. Вже 30 жовтня на гру проти "Тоттенхема" манкуніанців може вивести інший наставник.

ЗМІ почали "сватати" екс-тренера мадридського "Реала" Зінедіна Зідана на пост керманича "МЮ", але легендарний француз перебуває у творчій відпустці й не має бажання повертатись до роботи, якщо це не пропозиція від збірної Франції або ПСЖ. Про це написали в Mundo Deportivo.

Втім, керівництво "Юнайтед" пріорітетним варіантом вважає італійського тренера Антоніо Конте, який відомий успіхами в "Челсі", "Інтері" та "Ювентусі". Саме з ним "МЮ" хоче домовитися про контракт на випадок звільнення Сульшера.

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Уле-Гуннар Сульшер: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

Сульшер прийняв команду взимку 2018 року після провального періоду Жозе Моурінью.

В сезоні 2019/20 Сульшер привів "МЮ" до бронзових медалей чемпіонату Англії, а в минулому сезоні - до срібних. Також разом з норвежцем "дияволи" грали у фіналі Ліги Європи сезону 2020/21, де поступилися "Вільярреалу".

У липні "Юнайтед" підписав з Сульшером новий контракт на 3 роки.

Автор: Артем Будрін