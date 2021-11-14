Легендарний француз продовжує перебувати у творчій відпустці.

"Манчестер Юнайтед" має намір звільнити Уле-Гуннара Сульшера та запросити Зінедіна Зідана на пост тренера "червоних дияволів".

Про це повідомляє The Times.

49-річний Зідан вагається щодо того, чи варто йому очолити "Манчестер Юнайтед". Керівництво клубу в якості аргументу переконує француза прийти до "МЮ", адже там знайомі йому по роботі в "Реалі" Кріштіану Роналду та Рафаель Варан.

Роналду повідомив керівництву, що він не проти приходу Зідана.

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс також фігурує в списку кандидатів на пост тренера "Ман Юнайтед".

Нагадаємо, що 24 жовтня "дияволи" жалюгідно пропустили 5 голів від "Ліверпулю". Після цього тренер манкуніанців Сульшер опинився під загрозою відставки.

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Уле-Гуннар Сульшер: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

Сульшер прийняв команду взимку 2018 року після провального періоду Жозе Моурінью.

У сезоні 2019/20 Сульшер привів "МЮ" до бронзових медалей чемпіонату Англії, а в минулому сезоні - до срібних. Також разом з норвежцем "дияволи" грали у фіналі Ліги Європи сезону 2020/21, де поступилися "Вільярреалу".

У липні "Юнайтед" підписав з Сульшером новий контракт на 3 роки.

Автор: Артем Будрін