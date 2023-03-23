Збірна України зустрінеться з Англією 26 березня.

У неділю, 26 березня, збірна України зіграє свій перший матч в рамках відбору на Євро-2024 з футболу. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Англії.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував підготовку до поєдинку з англійцями.

"У нинішньому сезоні у нас в складі "Шахтаря" вже були важкі матчі - Ліга чемпіонів, Ліга Європи. Але за національну збірну я на такому рівні ще не грав. Тільки в товариських поєдинках, та й то два роки тому. За цей час багато що змінилося - і тренер, і сама команда... Та й я змінився, тому це новий виклик.

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Настрій у нас позитивний, готуємося до матчу. Атмосфера просто супер. Я радий бачити всіх своїх партнерів. Для мене Руслан Ротань - добре знайомий наставник по молодіжній команді. Його тренерський стиль не змінився, хоча молодь має дещо інший графік тренувань. Це перший збір національної команди під керівництвом Руслана Петровича, і він хоче донести до всіх гравців свої ідеї, тому приділяє велику увагу тактиці. Але самі тренування такі ж, як і в молодіжній збірній.

Що стосується збірної Англії, то у них дуже сильний склад, великий вибір виконавців. На мій погляд, не має великого значення, хто в них буде грати. Там кожен може вийти на поле і не випаде з команди. Ми не розраховуємо на втому англійців після матчу з Італією. Повинні підготуватися на всі сто відсотків до цього дуже важливого і важкого протистояння", - наводить слова Георгія Судакова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, 23 березня збірна України зіграє товариський матч проти англійського "Брентфорда". Ця гра пройде за зачиненими дверима без представників ЗМІ та вболівальників. Поєдинок зможуть відвідати тільки офіційні представники двох команд.

У кваліфікації Євро-2024 збірна України виступає в групі С, де зіграє з такими командами, як Італія, Англія, Мальта і Північна Македонія.

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