Володарем престижної нагороди став гравець "Реала" Джуд Беллінгем.

Футболіст мадридського "Реала" і збірної Англії Джуд Беллінгем став володарем нагороди "Golden Boy-2023" - призу, який щорічно вручається найкращому молодому футболісту Європи (віком до 21 року).

Про це повідомляє видання Tuttosport, яке вручає нагороду з 2003 року. Свій приз англієць отримає 4 грудня на спеціальній церемонії в Турині.

Повідомляється, що Беллінгем набрав 97% голосів. У голосуванні хавбек "Реала" випередив таких статусних опонентів як Джамал Мусіала ("Баварія"), Расмус Хойлунд ("Манчестер Юнайтед"), Леві Колвілл ("Челсі"), а також 16-річного Ламіна Ямала з "Барселони" і багатьох інших.

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Нагадаємо, раніше авторитетний журнал France Football визнав Джуда Беллінгема найкращим молодим гравцем року у світі.

Цього року Джуд Беллінгем став віце-чемпіоном Німеччини у складі "Боруссії" Дортмунд і був визнаний найкращим гравцем сезону в Бундеслізі.

Минулого літа англієць перейшов у мадридський "Реал" за 103 мільйони євро. У поточному сезоні Джуд зіграв за "вершкових" 14 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів і віддав 3 гольові передачі. У серпні та жовтні англієць отримував нагороду найкращому футболістові місяця в чемпіонаті Іспанії.

Додамо, що у 2022 році володарем нагороди "Golden Boy" став півзахисник "Барселони" Гаві. Також у різний час володарями цієї нагороди ставали Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд, Поль Погба та інші.

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