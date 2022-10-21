Володарем нагороди став іспанський півзахисник "Барселони".

Півзахисник "Барселони" Ґаві отримав цьогорічну нагороду Golden Boy.

18-річний футболіст - другий поспіль представник каталонців, який виграв нагороду. У 2021 році її отримав Педрі.

Нагорода Golden Boy вручається виданням Tuttosport з 2003 року. Її можуть отримати футболісти до 21 року за виступи протягом календарного року. Свою нагороду Ґаві отримає в ході церемонії нагородження 7 листопада в Турині.

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Цьогоріч конкурентами Ґаві в боротьбі за приз були Едуардо Камавінга ("Реал" М), Джуд Беллінгем ("Боруссія" Д), Джамал Мусіала ("Баварія") та інші.

Раніше France Football визнав Ґаві найкращим молодим гравцем року.

Додамо, що у 2019 році володарем нагороди став нападник "Атлетіко" Жоау Фелікс, а в 2020 - Ерлінг Холанд.

Ґаві: півзахисник-вундеркінд

У свої 18 років Ґаві вже має 12 матчів за національну збірну Іспанії. В його активі один гол за "фурію роху".

Ґаві дебютував за збірну Іспанії у віці 17 років й 62 днів та став таким чином наймолодшим гравцем в історії національної команди. Також він є наймолодшим автором забитого голу за збірну Іспанії - 17 років й 304 дні.

За "Барселону" Ґаві провів 44 поєдинки у рамках Ла Ліги й двічі відзначився забитими м'ячами.

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