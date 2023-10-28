У вольовому стилі підопічні Карло Анчелотті здолали принципового суперника.

У суботу, 28 жовтня, відбувся матч Ла Ліги між мадридським "Реалом" і "Барселоною".

Зустріч проходила на стадіоні каталонців і завершилася перемогою "вершкових" з рахунком 1:2.

Рахунок у грі був відкритий на 6-й хвилині - відзначився Ілкай Гюндоган. Проте у другому таймі 20-річний Джуд Беллінгем оформив дубль і приніс перемогу "Реалу".

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Таким чином, підопічні Карло Анчелотті вийшли на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії - у них 28 очок після 11 турів. У "Жирони" аналогічна кількість балів після 11 поєдинків, але за додатковими показниками команда Артема Довбика і Віктора Циганкова посідає другу позицію. "Барселона" на третій сходинці з 24 заліковими пунктами.

Барселона – Реал – 1:2

Голи: Гюндоган (6) - Беллінгем (68, 90+2)

Барселона: тер Штеген, Канселу (Ямаль, 76), Араухо, Крістенсен, Іньїго Мартінес, Бальде, Фермін Лопес (Ромеу, 72), Гаві, Гюндоган, Ферран Торрес (Левандовський, 61), Фелікс (Рафінья, 76)

Реал: Кепа Аррісабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдігер, Менді (Камавінга, 52), Вальверде, Тчуамені, Беллінгем, Кроос (Модрич, 63), Родріго (Хоселу, 63), Вінісіус

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