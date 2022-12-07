Португалія розгромила Швейцарію в 1/8 фіналу ЧС-2022.

У вівторок, 6 грудня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу, в якому збірна Португалії розгромила національну команду Швейцарії.

Цей поєдинок став особливим для капітана збірної Португалії Пепе. Він зумів забити гол у ворота збірної Швейцарії на 33-й хвилині матчу, подвоївши на той момент перевагу своєї команди.

Таким чином, португалець встановив нове досягнення на чемпіонатах світу, ставши найстаршим футболістом, який відзначився в раунді плей-офф. На момент матчу Пепе виповнилося 39 років і 283 дні. Він випередив камерунця Роже Мілла, який забивав у 1990 на першості в Італії у віці 38 років.

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Крім того, Пепе став автором найстаршого голу в історії збірної Португалії на чемпіонатах світу, перевершивши результат 37-річного Кріштіану Роналду, який раніше забив на груповому етапі ЧС-2022.

Нагадаємо, збірна Португалії здобула перемогу над Швейцарією в 1/8 фіналу з рахунком 6:1.

В 1/4 фіналу ЧС-2022 з футболу португальці зіграють проти національної команди Марокко. Матч відбудеться 10 грудня. Початок поєдинку - о 17:00 за київським часом.

З повним розкладом матчів ЧС-2022 з футболу можна ознайомитися за посиланням.

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