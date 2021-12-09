Євген Селезньов заявив, що "ні за що переживати не буде".

Нападник "Миная" Євген Селезньов прокоментував свій конфлікт з журналістом проекту "ТаТоТаке" Андрієм Сеньківим.

Селезньов в декількох телефонних розмовах матюкав Сеньківа і погрожував розправою через інформацію, яку озвучив журналіст щодо порушення дисципліни з боку футболіста, а також щодо мікроклімату в "Мінаї".

Депутат Верховної Ради України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко закликав Національну поліцію України взяти під контроль цей випадок "не просто хамства, а й погроз фізичного насильства".

У коментарі Tribuna.com Селезньов заявив, що не проти.

- Не боїтеся притягнення до відповідальності?

- За що саме?

- Ви сказали, що хочете набити Сеньківу обличчя.

- Гончаренко - це той, що з Одеси?

– Так.

- Ха-ха-ха. Ну, нехай притягає до відповідальності. Я ж не проти, якщо є за що. Якщо Сеньків каже, що він не чоловік, а трансгендер, я повинен трансгендеру бити обличчя?

Також він заявив, що не розуміє, за що його можна притягнути:

"За кожне своє слово я відповім. Поліція - без питань. Те, що каже Гончаренко, мені до сраки, до самої дупи. Н*** я собі, великий депутат. Одесит буде говорити, щоб мене на контроль взяли. Та нехай візьмуть, я не проти. За що брати? За справедливість? Якщо це правда, в чому проблема? Я ні за що переживати не буду. Якщо я правий, то я правий", - також сказав Селезньов.

Зазначимо, що Сеньків у Facebook повідомив, що подав заяву до поліції на Селезньова.

Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну

Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 117 голів у чемпіонатах України.

Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив вболівальників через своє прізвисько "Годувальник".

Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".

У новому сезоні він назвав суперника "повією". Пізніше Євген погрожував фанатам, які були на трибунах, а також конфліктував з динамівцем Олександром Караваєвим.

Автор: Антон Дудар