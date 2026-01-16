В чемпіонат РФ збираються додати футбольний клуб з окупованого Луганська, - ЗМІ

Російський футбольний союз (РФС) збирається включити "луганську "Зорю" до складу учасників другої ліги чемпіонату РФ, що буде порушенням вимоги Європейського футбольного союзу (УЄФА), повідомляє Telegram-канал Sport Baza.
Наводяться дані, що футбольний клуб вже подав усі відповідні документи і чекає на атестацію. Ймовірно, базуватися він буде в окупованому Луганську, а домашні матчі будуть проводитися на "Новоколор-Арені" в Абрамівці Ростовської області.
Додається, що наразі нібито триває процес формування складу, основу якого складуть луганські футболісти. Не виключено, що будуть запрошені гравці й з інших регіонів. Тож у футбольного клубу "Зоря" буде друга команда.
Варто зазначити, що Росія вже намагалася включити до складу національного чемпіонату команди з анексованого Криму. В 2014 році ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) і "Жемчужина" (Ялта) виступали у другій лізі, але тоді УЄФА зажадала від РФС виключити їх зі свого складу, бо не визнала Крим територією Росії.
Футбол та війна в Україні: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що колишній тренер київського футбольного клубу "Динамо" Валерій Газаєв, який є громадянином Росії, закликав росіян їхати воювати в Україну. Він заявив, що "в історії життя будь-якої держави бувають періоди, коли потрібно стати на захист своєї батьківщини". Газаєв додав, що це має зробити кожен громадянин, що й називається "патріотизмом".
Також ми писали, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував Українську асоціацію футболу (УАФ) за антиросійський банер з надписом: з надписом: "Russia is a terrorist state" ("Росія – терористична держава"). Дисциплінарна комісія організації постановила "накласти штраф в розмірі 15 000 євро за цей випадок. окрім цього, Українська асоціація футболу отримала штрафи в розмірі 9 000 євро за використання вболікальниками піротехніки та 10 000 євро за вторгнення на ігрове поле.