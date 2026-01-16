Це є порушенням вимоги Європейського футбольного союзу (УЄФА).

Російський футбольний союз (РФС) збирається включити "луганську "Зорю" до складу учасників другої ліги чемпіонату РФ, що буде порушенням вимоги Європейського футбольного союзу (УЄФА), повідомляє Telegram-канал Sport Baza.

Наводяться дані, що футбольний клуб вже подав усі відповідні документи і чекає на атестацію. Ймовірно, базуватися він буде в окупованому Луганську, а домашні матчі будуть проводитися на "Новоколор-Арені" в Абрамівці Ростовської області.

Додається, що наразі нібито триває процес формування складу, основу якого складуть луганські футболісти. Не виключено, що будуть запрошені гравці й з інших регіонів. Тож у футбольного клубу "Зоря" буде друга команда.

Варто зазначити, що Росія вже намагалася включити до складу національного чемпіонату команди з анексованого Криму. В 2014 році ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) і "Жемчужина" (Ялта) виступали у другій лізі, але тоді УЄФА зажадала від РФС виключити їх зі свого складу, бо не визнала Крим територією Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній тренер київського футбольного клубу "Динамо" Валерій Газаєв, який є громадянином Росії, закликав росіян їхати воювати в Україну. Він заявив, що "в історії життя будь-якої держави бувають періоди, коли потрібно стати на захист своєї батьківщини". Газаєв додав, що це має зробити кожен громадянин, що й називається "патріотизмом".

Також ми писали, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував Українську асоціацію футболу (УАФ) за антиросійський банер з надписом: з надписом: "Russia is a terrorist state" ("Росія – терористична держава"). Дисциплінарна комісія організації постановила "накласти штраф в розмірі 15 000 євро за цей випадок. окрім цього, Українська асоціація футболу отримала штрафи в розмірі 9 000 євро за використання вболікальниками піротехніки та 10 000 євро за вторгнення на ігрове поле.

