Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував Українську асоціацію футболу (УАФ) за те, що на матчі 26 березня 2024 року у Вроцлаві в Польщі було розгорнуто антиросійський банер, йдеться в рішенні Дисциплінарної комісії організації.

За словами делегата УЄФА, українські вболівальники, які знаходилися в нижньому секторі B, запалили сині та жовті димові шашки, а також розгорнули плакат з надписом: "Russia is a terrorist state" ("Росія – терористична держава", - прим. ред).

Вказується, що цей банер можна було побачити й на попередньому матчі України проти Боснії і Герцеговини.

Окрім цих інцидентів, які вплинули на матч, у звіті згадуються й бійки, акти вандалізму, блокування глядачами сходів і вторгнення на поле 9 осіб з різних трибун і секторів після фінального свистка та під час святкового кола пошани домашньої команди.

Тому, в рішенні вказується, що комісія постановила "накласти штраф в розмірі 15 000 євро на Українську асоціацію футболу за передачу провокаційного повідомлення, яке не відповідає спортивному заходу".

Примітно, що окрім цього, Українська асоціація футболу отримала штрафи в розмірі 9 000 євро за використання вболікальниками піротехніки та 10 000 євро за вторгнення на ігрове поле. Таким чином, загальна сума штрафу становить 34 000 євро.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній гравець збірної України Євген Левченко висловив думку, що криза київського футбольного клубу "Динамо" полягає не лише в його колишньому головному тренері Олександрові Шовковському. Він додав, що проблема в менеджменті. Левченко зазначив, що історія Шовковського має стати прикладом для багатьох інших тренерів.

Також ми писали, що ведучий Михайло Співаковський розповів, що київське "Динамо" розглядає можливість призначення на пост головного тренера іноземця. За словами ведучого, вже була розмова з одним з кандидатів. Проте Співаковський не знає, чи вже є рішення. Примітно, що "Динамо" вперше в історії існування клубу програло три поспіль матчі в УПЛ.

