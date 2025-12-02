Раніше київський клуб звільнив головного коуча Олександра Шовковського.

В київському "Динамо" розглядають можливість призначення на пост головного тренера іноземця. Про це в етері "ТаТоТаке" розповів ведучий Михайло Співаковський.

"У президента клубу була вже розмова з одним з кандидатів. Не знаю, чим скінчилася. І це іноземець. Тобто вектор якийсь такий", - сказав Співаковський.

Нагадаємо, що після невдалого виступу у єврокубках, київський клуб звільнив головного коуча "Динамо" Олександра Шовковського разом з тренерським штабом. Це сталося після поразки "біло-синіх" у Лізі Конференцій від кіпрської "Омонії" з рахунком 2:0.

Перед цим "Динамо" вперше в історії існування клубу програло три поспіль матчі в УПЛ. Після звільнення Шовковського, тимчасово виконуючим обовʼязки головного тренера команди призначили Ігоря Костюка, наставника "Динамо" U19".

У першому ж матчі кияни продовжили серію невдач до чотирьох матчів. Команда програла "Полтаві", яка перебуває на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ, з рахунком 2:1.

Наразі кияни посідають сьому сходинку в УПЛ, маючи у запасі 20 очок після 14 зіграних турів. "Динамо" відстає від першого місця на 11 очок, рівно такий же відрив у команди Костюка від останнього місця в турнірній таблиці.

