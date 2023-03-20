Бруну Фернандеш відзначився двома забитими голами і допоміг своїй команді виграти.

У неділю, 19 березня, відбувся матч 1/4 фіналу Кубка Англії, в якому зустрічалися "Манчестер Юнайтед" і "Фулхем".

Гра пройшла на знаменитому стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася з рахунком 3:1.

Перший тайм команди зіграли без забитих голів. Рахунок у грі був відкритий в дебюті другої половини матчу - на 50-й хвилині відзначився нападник "Фулхема" Александр Мітрович з передачі Ісси Діопа.

На 72-й хвилині гості залишилися в меншості після видалення бразильського нападника Вілліана. Ще одну пряму червону картку отримав Мітрович.

У меншості "Фулхем" не зміг утримати переможний рахунок. На 75-й хвилині Бруну Фернандеш реалізував пенальті і зрівняв рахунок у грі. На 77-й хвилині Марсель Забітцер забив з передачі Люка Шоу і вивів "червоних дияволів" вперед.

У компенсований час Бруну Фернандеш оформив дубль і встановив підсумковий рахунок на табло.

"Манчестер Юнайтед" - "Фулхем" - 3:1

Голи: Фернандеш, 75 (з пенальті), 90+6, Забітцер, 77 - Мітрович, 70

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Мартінес, Магвайр, Шоу, Забітцер, Мактоміней (Антоні, 58), Рашфорд (Фред, 83), Бруно Фернандеш, Санчо, Вегхорст

"Фулхем": Лено, Робінсон, Рім, Діоп, Тете (Суареш, 88), Палінья, Г. Рід (Соломон, 88), Вілліан, Перейра (Кейрні, 88), Б. Рід (Джеймс, 88), Мітрович

Попередження: Перейра, Магвайр, Робінсон

Видалення: Вілліан, 72, Мітрович, 72

Огляд матчу:

Додамо, що раніше у півфінал Кубка Англії вийшов "Манчестер Сіті", який розгромив в 1/4 фіналу "Бернлі" (6:0). Хет-триком у цій грі відзначився Ерлінг Холанд.

Також в 1/2 фіналу турніру вийшли "Брайтон" і "Шеффілд Юнайтед", які перемогли "Грімсбі" (5:0) і "Блекберн" (3:2) відповідно.

У півфіналі Кубка Англії "Манчестер Юнайтед" зіграє з "Брайтоном". В іншій парі зустрінуться "Манчестер Сіті" і "Шеффілд Юнайтед".

Півфінальні матчі Кубка Англії сезону-2022/2023 пройдуть 22 і 23 квітня.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Англії є "Ліверпуль", який у фіналі минулого року переміг "Челсі".

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