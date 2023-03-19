Ерлінг Холанд зробив вже 6 хет-триків в нинішньому сезоні.

У суботу, 18 березня, відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубка Англії, в якому "Манчестер Сіті" протистояв "Бернлі".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася розгромною перемогою "городян" з рахунком 6:0.

Перші три голи "Манчестер Сіті" забив Ерлінг Холанд. Норвезький нападник відзначився на 32-й, 35-й і 59-й хвилинах зустрічі. Ще два м'ячі у складі "городян" забив аргентинський форвард Хуліан Альварес, який відзначився на 62-й і 73-й хвилинах. Також у цій грі гол собі в актив записав 20-річний півзахисник Коул Палмер.

"Манчестер Сіті" - "Бернлі" - 6:0

Голи: Холанд, 32, 35, 59, Альварес, 62, 73, Палмер, 68

Огляд матчу:

Варто відзначити, що хет-трик Холанда в цьому матчі став для нього вже шостим в нинішньому сезоні. Норвежець зробив більше хет-триків в поточній кампанії, ніж всі гравці АПЛ разом узяті.

Також відзначимо, що Ерлінг Холанд відзначився 8 забитими голами в останніх двох іграх за "Манчестер Сіті". Раніше норвежець оформив пента-трик в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпциг" і допоміг "городянам" вийти в чвертьфінал турніру.

Всього в нинішньому сезоні Холанд зіграв за "Сіті" 37 матчів у всіх турнірах, забив 42 голи і віддав 5 гольових передач.

Додамо, що ще три матчі 1/2 фіналу Кубка Англії відбудуться 19 березня.

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