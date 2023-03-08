Кайл Уокер опинився в епіцентрі гучного скандалу.

Знаменитий футболіст "Манчестер Сіті" і збірної Англії Кайл Уокер потрапив у скандальну ситуацію в минулі вихідні.

Як стверджує видання The Sun, 32-річний захисник відвідав бар у неділю, 5 березня, де випив зайвого і дозволяв собі непристойну поведінку.

Джерело повідомляє, що Кайл Уокер приставав до ряду жінок, які також були в закладі. Крім того, футболіст неодноразово виймав зі штанів свій статевий орган і демонстрував його відвідувачам закладу. Його поведінку фіксували камери, встановлені в приміщенні.

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— City Zone (@City_Zone_) March 8, 2023

Тепер Уокеру загрожує як мінімум поліцейське розслідування. Захисника "Манчестер Сіті" можуть звинуватити в непристойному оголенні, що передбачає покарання до 2 років позбавлення волі.

Примітно, що дружина футболіста Енні Кілнер тоді в барі не була. Пара виховує чотирьох дітей.

Варто зазначити, що це не перша витівка Кайла Уокера. У 2019 році у англійця був роман з телезіркою Лорою Браун, а в 2020 році модель Лорін Гудман оголосила, що вагітна від нього.

Під час пандемії коронавірусу гравця "Манчестер Сіті" також спіймали на приватній вечірці з двома іншими жінками. Його дружина пробачила йому все.

Додамо, що за день до інциденту Кайл Уокер провів 90 хвилин на полі в матчі 26-го туру АПЛ проти "Ньюкасла". "Городяни" виграли поєдинок з рахунком 2:0.

У цьому сезоні 32-річний захисник зіграв за "Манчестер Сіті" 21 матч у всіх турнірах, в яких відзначився результативною передачею і двома жовтими картками.

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