"Кривбас" закликає всі українські клуби змінити свої кольори в соцмережах на синій і жовтий.

Виступаючий у Першій лізі чемпіонату України з футболу криворізький "Кривбас" запропонував змінити клубні кольори в соціальних мережах на кольори державного прапора на знак єдності всіх українців.

На своїй офіційній сторінці в Instagram "Кривбас" повідомив, що запускає флешмоб в небезпечний для України час і закликає всі українські клуби приєднатися до даної акції.

"ФК "Кривбас" ініціює флешмоб на знак єдності всіх українців у небезпечний для нашої України час.

Незалежно від того, які клубні кольори ми захищаємо на футбольному полі, ми всі - українці. І в нашій ДНК присутні два найважливіших кольори, це кольори державного прапора - синій і жовтий.

Тому сьогодні команди ФК "Кривбас" у всіх соціальних мережах змінюють свої традиційні клубні кольори на синьо-жовті.

Закликаємо всі клуби підтримати цю ініціативу. Давайте підтримаємо нашу країну в цей складний час!

Слава Україні!", - йдеться в офіційній заяві "Кривбасу".

Варто відзначити, що дану ініціативу вже підтримали футбольні клуби "Прикарпаття", "Минай", "Колос", "Краматорськ", "Металіст 1925", "Агробізнес", "Інгулець", "Верес", "Нива" (Тернопіль), "Олімпік" (Донецьк), "Динамо" (Київ) і ряд інших клубів.

Нагадаємо, раніше слова підтримки Україні висловили один з лідерів збірної України Олександр Зінченко, колишній футболіст "Шахтаря" та збірної Бразилії Дуглас Коста, а також легенда українського футболу Андрій Шевченко. Крім того, у своїх соцмережах український футболіст Роман Зозуля висміяв заяву Володимира Путіна про Україну.

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