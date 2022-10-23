Гол Каземіро на останній хвилині гри врятував манкуніанців від поразки.

У суботу, 22 жовтня, відбувся центральний матч 13-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" приймав "Манчестер Юнайтед".

Зустріч пройшла на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні і завершилася внічию з рахунком 1:1.

Незважаючи на гостьовий статус, футболісти "Манчестер Юнайтед" взяли ініціативу в свої руки, у зв'язку з чим проводили небезпечні атаки на ворота "синіх". "Челсі" настільки сильно притиснувся до своїх воріт, що перший акцентований удар в площину трапився лише до кінця першої половини зустрічі, коли П'єр-Емерік Обамеянг пробив повз.

Підсумок зустрічі міг вирішити 11-метровий на 87-й хвилині зустрічі, який вдало реалізував хавбек "синіх" Жоржиньо, проте опорний півзахисник "Манчестер Юнайтед" Каземіро зміг своїм голом вирвати нічию для манкуніанців.

"Челсі" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Голи: Жоржиньо, 87 пен - Каземіро, 90+4

"Челсі": Аррісабалага, Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кукурелья (Ковачич, 36), Чалоба, Чилуелл, Жоржиньо, Лофтус-Чік (Чуквуемека, 79), Маунт, Обамеянг (Пулішич, 74), Стерлінг (Броя, 79)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Діогу Далот, Варан (Ліндельоф, 60), Мартінес, Шоу, Еріксен (Мактоміні, 80), Каземіро, Бруну Фернандеш, Решфорд (Еланга, 81), Санчо (Фред, 52), Антоні

Попередження: Жоржиньо - Антоні, Фред, Шоу

Огляд матчу:

Відзначимо, що в матчі проти "Челсі" в заявці "Манчестер Юнайтед" був відсутній Кріштіану Роналду. Португалець був відсторонений від роботи з першою командою манкуніанців рішенням головного тренера Еріка тен Хага. Причиною тому стала скандальна витівка Роналду під час поєдинку проти "Тоттенхема" в минулому турі.

Після цієї зустрічі положення команд у турнірній таблиці не змінилося. "Челсі" залишився на четвертій сходинці, набравши 21 очко, а "Манчестер Юнайтед" на п'ятій, у команди 20 очок.

У наступному турі "Манчестер Юнайтед" зіграє проти лондонського "Вест Хема" на своєму полі, а "Челсі" в гостях поміряється силами з "Брайтоном".

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