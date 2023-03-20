Перемогу каталонцям приніс гол Кессьє в компенсований час.

У неділю, 19 березня, відбувся поєдинок 26-го туру іспанської Ла Ліги між "Барселоною" і мадридським "Реалом".

Гра проходила на стадіоні "Камп Ноу" і завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів поля.

У самому дебюті зустрічі рахунок був відкритий - на 9-й хвилині "Реал" вивів вперед курйозний автогол центрального захисника каталонців Рональда Араухо, який головою відправив м'яч у ворота. У кінцівці першого тайму підопічним Хаві вдалося зрівняти рахунок - забитий гол собі в активі записав Серхі Роберто.

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Розв'язка цього поєдинку вийшла дуже драматичною. На 81-й хвилині "вершкові" вдруге вийшли вперед - відзначився Марко Асенсіо. Але після перевірки повтору було прийнято рішення скасувати забитий м'яч через офсайд. А в компенсований час гол забила "Барселона" - на 90+2-й хвилині відзначився Франк Кессьє з передачі Алекса Бальде. Цей м'яч, в результаті, подарував "синьо-гранатовим" перемогу.

"Барселона" - "Реал" - 2:1

Голи: Серхі Роберто, 45, Кессьє, 90+2 - Араухо, 9, аг

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде, Бускетс, Ф. де Йонг, Серхі Роберто (Кессьє, 77), Рафінья (Ф. Торрес, 83), Левандовскі, Гаві (Фаті, 90+1)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо (Менді, 62), Кроос (Родріго, 62), Модріч (Себальос, 77), Камавінга (Тчуамені, 77), Вальверде (Асенсіо, 77), Бензема, Вінісіус

Попередження: Рафінья, 33, Серхі Роберто, 65, Бальде, 90, Фаті, 90+5 - Начо, 18, Модріч, 70

Огляд матчу:

Варто відзначити, що "Барселона" перемогла "Реал" вже втретє в цьому сезоні. Раніше каталонці обіграли мадридців у Суперкубку Іспанії (3:1), а також у першому матчі 1/2 фіналу Кубка країни (1:0). Матч першого кола чемпіонату Іспанії залишився за "вершковими". Команда Анчелотті обіграла "синьо-гранатових" з рахунком 3:1.

Додамо, що перемога в цій зустрічі дозволила "Барселоні" збільшити відрив від "Реала" в турнірній таблиці Ла Ліги до 12 очок. За 12 турів до кінця чемпіонату в активі "блаугранас" 68 очок, у мадридців - 56.

У наступному турі "Барселона" зіграє з "Ельче" (1 квітня), а "Реал" зустрінеться з "Вальядолідом" (2 квітня).

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