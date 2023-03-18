"Реал" спробує взяти реванш у "Барселони" за дві нещодавні поразки.

У неділю, 19 березня, відбудеться поєдинок 26-го туру Ла Ліги, в якому "Барселона" вдома прийматиме мадридський "Реал".

Обслужить зустріч грандів іспанського футболу арбітр Рікардо Бенгоечеа.

В поточному сезоні "Реал" і "Барселона" вже зустрічалися тричі. У першому колі чемпіонату Іспанії "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" впевнено обіграв "Барселону" з рахунком 3:1, на що "блаугранас" відповіли не менш впевненою перемогою в Суперкубку Іспанії з тим же рахунком. На початку березня команди провели перший матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії, в якому підопічні Хаві здобули звитягу.

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Реал - Барселона: прогноз

Перемога "Реала" оцінюється коефіцієнтом 3,25, тоді як на перемогу "Барселони" коефіцієнт 2,25. На нічию пропонується коефіцієнт 3,55.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на цю подію - 6,00.

Гол "Реала" в матчі з "Барселоною" оцінюється коефіцієнтом 1,35, а на гол каталонського гранда приймають ставки з коефіцієнтом - 1,22.

Реал - Барселона: трансляція

В Україні в прямому ефірі "Ель-Класіко" транслюватиме медіасервіс MEGOGO, а також платформа Volia TV.

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

У господарів поля через травми пропустять гру Усман Дембеле та Педрі, а у "вершкових" в лазареті знаходиться Давид Алаба. Під питанням участь в матчі Каріма Бензема.

Після 25 турів в турнірній таблиці перше місце посідає "Барселона" (65 очок), а "Реал" йде другим (56 балів).

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