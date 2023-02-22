"Дніпро-1" спробує відігратися за поразку в першій грі і вийти в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У четвер, 23 лютого, відбудеться матч-відповідь плей-офф Ліги конференцій УЄФА між українським "Дніпром-1" і кіпрським клубом АЕК Ларнака.

Номінально домашній поєдинок "Дніпро-1" проведе в словацькому місті Кошице. Головним арбітром зустрічі призначений Андріс Трейманіс з Латвії. Його асистентами на лініях будуть співвітчизники Харалдс Гудерманіс і Мартіньш Свіпстс.

Перший матч АЕКа проти "Дніпра-1" завершився мінімальною перемогою кіпрського клубу з рахунком 1:0. Єдиний гол у грі забив Анхель Гарсія.

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Варто відзначити, що ця перемога стала для АЕКа вже третьою в дуелях з "Дніпром-1" в цьому сезоні. Раніше "Дніпро-1" вже зустрічався з АЕКом у кваліфікації Ліги Європи. Тоді команда Кучера поступилася кіпріотам в обох матчах (1:2, 0:3).

Дніпро-1 - АЕК Ларнака: прогноз

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку українську команду. Так, на перемогу "Дніпра-1" аналітики дають коефіцієнт 2,23, нічия оцінюється коефіцієнтом 3,20, а перемога кіпрського клубу - 3,45.

Згідно з прогнозами букмекерів, найбільш ймовірними результатами матчу вважаються: нічия з рахунком 1:1 (коефіцієнт - 6,80) або мінімальна перемога "Дніпра-1" з рахунком 1:0 (коефіцієнт - 7,40).

На гол "Дніпра - 1" в матчі проти АЕКа приймаються ставки з коефіцієнтом - 1,27. Коефіцієнт на гол кіпріотів - 1,42.

На прохід "Дніпра-1" в 1/8 фіналу Ліги конференцій можна поставити з коефіцієнтом 3,15, а на АЕК - 1,36.

Дніпро-1 - АЕК Ларнака: трансляція

На території України в прямому ефірі поєдинок плей-офф Ліги конференцій між "Дніпром-1" і кіпрським АЕКом покаже відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги конференцій є італійська Рома, яка у фіналі минулого сезону перемогла нідерландський "Фейєноорд".

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