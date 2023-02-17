"Дніпро-1" у першій грі в рамках плей-офф Ліги конференцій поступився АЕКу.

У четвер, 16 лютого, відбулися перші матчі раунду плей-офф Ліги конференцій УЄФА.

На цій стадії Україну в турнірі представляє "Дніпро-1". Підопічні Олександра Кучера в плей-офф протистоять кіпрському клубу АЕК. Перша дуель команд завершилася на користь кіпріотів.

Найрезультативнішим матчем ігрового дня стала перемога "Фіорентини" над "Брагою". Італійський клуб у виїзному матчі завдав нищівної поразки португальцям, відправивши в їхні ворота чотири голи. У цій парі, схоже, все вже вирішено.

Відео дня

Крім гри АЕК - "Дніпро-1", ще п'ять матчів завершилися з однаковим рахунком 1:0: "Карабах" переміг "Гент", "Трабзонспор" виграв у "Базеля", "Лаціо" взяв гору в дуелі з румунським "Клужем", "Лудогорець" обіграв "Андерлехт", а "Партизан" виявився сильнішим за "Шериф".

Ліга конференцій: результати матчів раунду плей-офф

"Брага" - "Фіорентина" - 0:4

Голи: Йович, 45+1, 60, Артур, 79, 90

Огляд матчу:

"Буде/Глімт" - "Лех" - 0:0

Огляд матчу:

"Карабах" - "Гент" - 1:0

Гол: Леандру Андраде, 78

Огляд матчу:

"Трабзонспор" - "Базель" - 1:0

Гол: Стрюгер Ларсен, 65

Огляд матчу:

АЕК Ларнака - "Дніпро-1" - 1:0

Гол: Гарсія, 84

Огляд матчу:

"Лаціо" - "Клуж" - 1:0

Гол: Іммобіле, 45+4

Огляд матчу:

"Лудогорец" - "Андерлехт" - 1:0

Гол: Ігор Тіаго, 9

Огляд матчу:

"Шериф" - "Партизан" - 0:1

Гол: Гомес, 45

Огляд матчу:

Нагадаємо, матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги конференцій УЄФА заплановані на четвер, 23 лютого. Пари 1/8 фіналу ЛК будуть визначені 24 лютого.

Чинним переможцем турніру є римська Рома, яка у фіналі минулого сезону перемогла нідерландський "Фейєноорд".

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