У четвер, 16 лютого, відбулися перші матчі раунду плей-офф Ліги конференцій УЄФА.
На цій стадії Україну в турнірі представляє "Дніпро-1". Підопічні Олександра Кучера в плей-офф протистоять кіпрському клубу АЕК. Перша дуель команд завершилася на користь кіпріотів.
Найрезультативнішим матчем ігрового дня стала перемога "Фіорентини" над "Брагою". Італійський клуб у виїзному матчі завдав нищівної поразки португальцям, відправивши в їхні ворота чотири голи. У цій парі, схоже, все вже вирішено.
Крім гри АЕК - "Дніпро-1", ще п'ять матчів завершилися з однаковим рахунком 1:0: "Карабах" переміг "Гент", "Трабзонспор" виграв у "Базеля", "Лаціо" взяв гору в дуелі з румунським "Клужем", "Лудогорець" обіграв "Андерлехт", а "Партизан" виявився сильнішим за "Шериф".
Ліга конференцій: результати матчів раунду плей-офф
"Брага" - "Фіорентина" - 0:4
Голи: Йович, 45+1, 60, Артур, 79, 90
Огляд матчу:
"Буде/Глімт" - "Лех" - 0:0
Огляд матчу:
"Карабах" - "Гент" - 1:0
Гол: Леандру Андраде, 78
Огляд матчу:
"Трабзонспор" - "Базель" - 1:0
Гол: Стрюгер Ларсен, 65
Огляд матчу:
АЕК Ларнака - "Дніпро-1" - 1:0
Гол: Гарсія, 84
Огляд матчу:
"Лаціо" - "Клуж" - 1:0
Гол: Іммобіле, 45+4
Огляд матчу:
"Лудогорец" - "Андерлехт" - 1:0
Гол: Ігор Тіаго, 9
Огляд матчу:
"Шериф" - "Партизан" - 0:1
Гол: Гомес, 45
Огляд матчу:
Нагадаємо, матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги конференцій УЄФА заплановані на четвер, 23 лютого. Пари 1/8 фіналу ЛК будуть визначені 24 лютого.
Чинним переможцем турніру є римська Рома, яка у фіналі минулого сезону перемогла нідерландський "Фейєноорд".