Кіпрський клуб втретє в цьому сезоні перемагає "Дніпро-1".

У четвер, 16 лютого, відбувся поєдинок раунду плей-офф Ліги конференцій, в якому "Дніпро-1" протистояв кіпрському клубу АЕК Ларнака.

Зустріч проходила на стадіоні "АЕК Арена" в місті Ларнака і завершилася перемогою господарів поля.

Перша половина матчу пройшла в рівній боротьбі. Команди створили кілька гольових моментів біля воріт один одного, проте забити жодному з колективів не вдалося.

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У другому таймі "Дніпро-1" був ближче до перемоги. Форвард дніпрян Артем Довбик мав два хороших моменти, проте реалізація підвела нападника збірної України.

У підсумку, АЕК реалізували один свій шанс під завісу зустрічі, тим самим здобувши мінімальну перемогу в непростому матчі.

АЕК Ларнака - "Дніпро-1" - 1:0

Гол: Гарсія, 85

АЕК Ларнака: Пірич, Гарсія, Томович, Мілічевич, Росалес, Луїш Густаву (Гонсалес, 92), Понс, Яколіш, Трічковскі (Ніколич, 65), Фараж (Енглезу, 92), Лопеш (Ойєр, 88)

"Дніпро-1": Валеф, Амаш (Горбунов, 46), Сарапій, Сваток, Хайнер, Рубчинський (Танчик, 58), Бабенко, Пеглоу (Бланко, 46), Піхальонок (Назаренко, 89), Гуцуляк, Довбик (Когут, 89)

Попередження: Гарсія - Амаш, Танчик, Кучер (тренер)

Огляд матчу:

Додамо, що в нинішньому сезоні "Дніпро-1" вже втретє програв кіпрському клубу АЕК. Раніше "Дніпро-1" вже зустрічався з АЕКом у кваліфікації Ліги Європи. Тоді команда Олександра Кучера поступилася кіпріотам в обох матчах (1:2, 0:3).

Нагадаємо, матч-відповідь "Дніпра-1" і АЕКа відбудеться в четвер, 23 лютого.

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