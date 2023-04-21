"Динамо" спробує взяти реванш у "Шахтаря" за поразку в першому колі.

У суботу, 22 квітня, відбудеться центральний поєдинок 22-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться київське "Динамо" і донецький "Шахтар".

Гра пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Головним арбітром зустрічі призначений Віталій Романов з Дніпра. Допомагати йому будуть Володимир Володін та Олександр Корнійко.

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Поєдинок грандів українського футболу в першому колі УПЛ завершився перемогою "гірників" з рахунком 3:1. Голами у складі "Шахтаря" відзначилися Олександр Зубков, Михайло Мудрик і Данило Сікан. За "Динамо" забив Владислав Ванат.

У минулому турі УПЛ "Шахтар" грав проти головного аутсайдера чемпіонату - ПФК "Львів". Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь "гірників".

"Динамо" в рамках 21-го туру сенсаційно втратило очки у грі проти львівського "Руху". Команди зіграли внічию - 1:1.

Динамо - Шахтар: прогноз

На думку аналітиків, фаворитом майбутнього матчу є донецький "Шахтар". Так, на перемогу "гірників" ставку можна зробити з коефіцієнтом 1,95. Тріумф київського "Динамо" - 4,00. Нічия - 3,40.

На гол "Шахтаря" в поєдинку з "Динамо" можна поставити з коефіцієнтом 1,21. Гол підопічних Мірчі Луческу оцінюється коефіцієнтом 1,47. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1,79.

Найбільш вірогідним результатом матчу "Динамо" - "Шахтар" аналітики вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 7,20.

Динамо - Шахтар: трансляція

У прямому ефірі дуель грандів українського футболу можна буде подивитися на телеканалі 2+2 і Youtube-каналі "Football Hub".

Початок гри - о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, після 21-го туру донецький "Шахтар" займає перше місце в турнірній таблиці УПЛ з 52 очками в активі. Київське "Динамо" набрало 40 балів і йде на четвертій позиції.

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