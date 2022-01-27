У четвер, 27 січня, київське "Динамо" зіграло свій четвертий поєдинок в нинішньому році.
Чинний чемпіон України проводить навчально-тренувальний збір в Іспанії, в рамках підготовки до другої половини сезону.
Останнім суперником столичного клубу в Іспанії став норвезький "Буде-Глімт".
Рахунок у грі відкрили кияни. На 20-й хвилині зустрічі відзначився бразильський півзахисник Вітіньо. У кінцівці першої половини поєдинку норвезький колектив зусиллями Боніфаце зрівняв рахунок у матчі.
"Динамо" Київ - "Буде-Глімт" - 1:1
Голи: Вітіньо (20) – Боніфаце (38)
"Динамо"(1-й тайм): Бущан, Вівчаренко, Сирота, Боль, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вербич, Циганков, Вітіньо
"Динамо"(2-й тайм): Нещерет, Кендзьора, Тимчик, Бурда, Вівчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко( Шепелєв, 77), Буяльський, де Пена, Циганков (Антюх, 81), Гармаш
"Буде-Глімт": Смітс, Сампстед, Мое, Хойбратен, Вембангомо, Конрадсен, Хаген, Салтнес, Сольбаккен, Боніфаце, Пеллегріно
Відео голу Вітіньо:
Повний матч:
Нагадавши, "Буде-Глімт" був суперником луганської "Зорі" у груповому раунді Ліги конференцій УЄФА. Луганчани не змогли обіграти норвежців жодного разу, зігравши внічию на своєму полі з рахунком 1:1 і програвши на виїзді 1:3. У підсумку "Буде-Глімт" посів друге місце в групі і вийшов в плей-офф турніру, а "Зоря" посіла третє місце і припинила свої виступи на міжнародній арені.
Раніше в рамках іспанського збору підопічні Мірчі Луческу обіграли іспанські "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) і "Реал Мурсію" (3:1), а також люксембурзький "Расінг Уніон" (4:0).
Читайте такожМілевський повертається на поле: зіграє за збірну України з міні-футболуДинамо Київ: результати в сезоні
- В УПЛ " Динамо" після осінньої частини сезону йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.
- У матчі за Суперкубок України-2021 кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.
- "Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Біло-сині" програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0). Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.