Голами за київський клуб відзначилися Кулач, Вербич, Циганков і Бражко.

У суботу, 22 січня, київське "Динамо" зіграло свій другий поєдинок в нинішньому році.

Чинний чемпіон України проводить навчально-тренувальний збір в Іспанії, в рамках підготовки до другої половини сезону.

Читайте такожУдарний початок: Динамо в першому матчі 2022 року розгромило іспанський Атлетіко (відео)Суперником столичного клубу був люксембурзький "Расінг Уніон".

Відкрив рахунок у поєдинку нападник Владислав Кулач у середині першого тайму. Голи Вербича і Циганкова на 35-й і 37-й хвилинах довели рахунок до розгромного. У другому таймі Бражко забив четвертий гол "Динамо" і встановив остаточний рахунок на табло.

"Динамо" Київ - "Расінг Уніон" - 4:0

Голи: Кулач, 23, Вербич, 35, Циганков, 37, Бражко, 64

"Динамо": Бущан (Нещерет, 46), Вівчаренко, Шабанов (Бурда, 46), Боль (Сирота, 46), Кендзьора (Тимчик, 46), Шапаренко (Шепелєв, 46), Сидорчук (Бражко, 46), Вербич (Де Пена, 46), Гармаш (Буяльський, 46), Циганков (Антюх, 46), Кулач (Супряга, 46).

"Расинг Уніон": Руфф'єр, Конте, Скендерович, Мерш, Накаче, Покар, Бентеббаль, Симон, Амірі, Мабелла, Дембеле.

Відео голів:

Наступний поєдинок "Динамо" запланований на 25 січня. Суперником киян стане іспанський клуб "Реал Мурсія".