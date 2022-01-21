У п'ятницю, 21 січня, київське "Динамо" зіграло свій перший поєдинок в нинішньому році.
Чинний чемпіон України проводить навчально-тренувальний збір в Іспанії, в рамках підготовки до другої половини сезону.
Першим суперником киян на зборах був представник п'ятого за силою іспанського дивізіону - "Атлетіко Пульпіленьо". Поєдинок для "біло-синіх" видався непростим, проте завершився в підсумку розгромною перемогою.
Перший гол "Динамо" в 2022 році і в цьому поєдинку забив на 66-й хвилині капітан киян Віктор Циганков, який замкнув простріл зліва від Віталія Буяльського.
Читайте такожОфіційно: талановитий гравець Динамо перейшов у закордонний чемпіонатУ заключній третині тайму українській команді вдався ударний відрізок, під час якого вони за 10 хвилин тричі вразили ворота суперника. Спочатку уругвайський легіонер Карлос Де Пена замкнув передачу з флангу Олександра Тимчика. Потім дубль оформив Циганков. Крапку ж у грі поставив Буяльський. Хавбек вразив порожні ворота з пасу Владислава Кулача.
"Динамо" – "Атлетіко Пульпіленьо" - 4:0
Голи: Циганков (66, 77), де Пена (76), Буяльський (87)
"Динамо"(1-й тайм): Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Дубінчак (Вівчаренко, 42), Сидорчук, Шепелєв, Антюх, Гармаш, Вербич, Супряга
"Динамо"(2-й тайм): Моргун, Тимчик, Боль, Сирота, Вівчаренко, Бражко, Шапаренко, Циганков, Буяльський, де Пена, Кулач
"Атлетіко Пульпиленьо"(стартовий склад): Ерік, Начо Руїз, Рубен Прімо, Маті, Давід Сегура, Хуанра, Давід Арділ, Начо Лопес, Альваро Гаррідо, Аресо, Парра
Відео голів:
Наступний поєдинок "Динамо" запланований на 22 січня. Суперником киян стане люксембурзький "Расинг".
Динамо Київ: результати в сезоні
- В УПЛ "Динамо" після осінньої частини сезону йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України " Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.
- У матчі за Суперкубок України-2021 кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.
- "Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Біло-сині" програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0). Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.