Всі голи футболісти "Динамо" забили в другому таймі.

У п'ятницю, 21 січня, київське "Динамо" зіграло свій перший поєдинок в нинішньому році.

Чинний чемпіон України проводить навчально-тренувальний збір в Іспанії, в рамках підготовки до другої половини сезону.

Першим суперником киян на зборах був представник п'ятого за силою іспанського дивізіону - "Атлетіко Пульпіленьо". Поєдинок для "біло-синіх" видався непростим, проте завершився в підсумку розгромною перемогою.

Перший гол "Динамо" в 2022 році і в цьому поєдинку забив на 66-й хвилині капітан киян Віктор Циганков, який замкнув простріл зліва від Віталія Буяльського.

Читайте такожОфіційно: талановитий гравець Динамо перейшов у закордонний чемпіонатУ заключній третині тайму українській команді вдався ударний відрізок, під час якого вони за 10 хвилин тричі вразили ворота суперника. Спочатку уругвайський легіонер Карлос Де Пена замкнув передачу з флангу Олександра Тимчика. Потім дубль оформив Циганков. Крапку ж у грі поставив Буяльський. Хавбек вразив порожні ворота з пасу Владислава Кулача.

"Динамо" – "Атлетіко Пульпіленьо" - 4:0

Голи: Циганков (66, 77), де Пена (76), Буяльський (87)

"Динамо"(1-й тайм): Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Дубінчак (Вівчаренко, 42), Сидорчук, Шепелєв, Антюх, Гармаш, Вербич, Супряга

"Динамо"(2-й тайм): Моргун, Тимчик, Боль, Сирота, Вівчаренко, Бражко, Шапаренко, Циганков, Буяльський, де Пена, Кулач

"Атлетіко Пульпиленьо"(стартовий склад): Ерік, Начо Руїз, Рубен Прімо, Маті, Давід Сегура, Хуанра, Давід Арділ, Начо Лопес, Альваро Гаррідо, Аресо, Парра

Відео голів:

Наступний поєдинок "Динамо" запланований на 22 січня. Суперником киян стане люксембурзький "Расинг".

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