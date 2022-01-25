Кияни дотиснули іспанський клуб в кінцівці зустрічі.

У вівторок, 25 січня, київське "Динамо" зіграло свій третій поєдинок в нинішньому році.

Чинний чемпіон України проводить навчально-тренувальний збір в Іспанії, в рамках підготовки до другої половини сезону.

Суперником столичного клубу був іспанський "Реал Мурсія".

Відкрили рахунок у поєдинку футболісти іспанського колективу. На 7-й хвилині гри забив Мека. Однак перевага іспанців трималася недовго. На 19-й хвилині матчу форвард "Динамо" Владислав Кулач зрівняв рахунок.

У кінцівці другого тайму голи Миколи Шапаренка та Віталія Буяльського принесли перемогу київському клубу в цьому протистоянні.

"Динамо" - "Реал Мурсія" 3:1

Голи: Кулач 19, Шапаренко 84, Буяльський, 87 - Мека, 7

"Динамо" (перший тайм): Бойко, Вівчаренко, Сирота, Бурда, Тимчик, Бражко, Шепелєв, Гармаш (к), де Пена, Кулач, Антюх.

"Динамо" (другий тайм): Моргун, Вівчаренко, Шабанов, Боль, Кендзера, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльський, Антюх (Вітіньо 70), Кулач (Волошин 78), Циганков

Повний матч:

Відео голів:

Ця перемога стала третьою для команди Мірчі Луческу в рамках іспанського збору. Раніше "біло-сині" обіграли "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) і люксембурзький "Расинг Уніон" (4:0).

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