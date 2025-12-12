Кияни не мають якісних креативних виконавців, зазначив ексфорвард.

Найгіршим гравцем матчу Ліги Конференцій "Динамо" проти "Фіорентини" є панамський хавбек киян Едуардо Герреро, заявив ексфорвард киян Олег Саленко.

"Він давно все провалює. Це не нападник, який від слова взагалі не може зробити нічого корисного. На мій погляд, це найгірший гравець матчу. Потрібно шукати нового форварда. Правда, одного знайшли, а тепер не знають, куди його віддати (мова про Бленуца, прим.авт.)", – зазначив Саленко в інтервʼю "Meta.ua".

Ексфутболіст зазначив, що проблеми також є і в Миколи Шапаренка, який хоч і вийшов на матч з капітанською повʼязкою, але глобально став "посереднім футболістом, який не може тримати баланс".

"Я вже не раз говорив, що в "Динамо" немає футболіста, який би міг взяти гру на себе, обіграти. Ось і все. Це ще добре, що Нещерет кілька разів врятував киян. При цьому ми грали з впевнено останньою командою чемпіонату Італії… У "Динамо" немає якісних креативних виконавців, що зараз вкрай необхідно у футболі. У нас же було одне й те саме, передачі поперек і назад. Потрібно по-новому будувати команду", – зазначив Саленко, коментуючи матч проти "Фіорентини".

Нагадаємо, раніше кияни програли матч 5-го туру цьогорічного розіграшу Ліги конференцій італійській "Фіорентині" з рахунком 2:1. Таким чином кияни втратили математичні шанси на вихід у весняну частину турніру. Водночас донецький "Шахтар" того ж дня обіграв свого суперника "Хамрун Спартанс" і навпаки гарантував собі участь у плей-офф Ліги Конференцій.

Відзначимо, що незадовго до матчу єврокубків "Динамо" перервало свою рекордну серію поразок в УПЛ, яка складала чотири гри поспіль. Кияни обіграли "Кудрівку" на "Оболонь-Арені" в Києві.

