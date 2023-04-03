Перший матч команд у цьому сезоні АПЛ завершився внічию.

У вівторок, 4 квітня, відбудеться перенесений поєдинок 8-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" зіграє проти "Ліверпуля".

Зустріч команд пройде на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні.

"Челсі" в минулому матчі АПЛ сенсаційно програв на своєму полі "Астон Віллі" (0:2). Це фіаско стало останньою краплею для керівництва клубу, яке прийняло рішення відправити у відставку головного тренера команди Грема Поттера. До гри проти "Ліверпуля" лондонців готуватиме Бруно Сальтор.

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"Челсі" підходить до поєдинку з "Ліверпулем" не в кращій формі. З останніх п'яти матчів "сині" виграли тільки двічі, при двох поразках і одній нічиїй. За 28 ігор "Челсі" заробив 38 балів і йде на 11-й позиції в турнірній таблиці АПЛ.

Справи у "Ліверпуля" також йдуть не кращим чином. Команда програла три матчі поспіль: проти "Борнмута" (0:1), "Реала" (0:1) і "Манчестер Сіті" (1:4).

"Червоні" в цьому сезоні АПЛ набрали 42 очки в 27 іграх і займають 8-е місце в турнірній таблиці.

"Ліверпуль" і "Челсі" вже зустрічалися в нинішньому сезоні АПЛ. Матч на "Енфілді" завершився внічию з рахунком 0:0.

Челсі - Ліверпуль: прогноз

На думку букмекерів, команди мають практично рівні шанси на перемогу в цьому протистоянні.

На перемогу "Челсі" можна поставити з коефіцієнтом 2,48. Тріумф "Ліверпуля" оцінений коефіцієнтом 2,85. Нічия - 3,55.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 1,66. Гол "червоних" оцінюють в 1,30, а на те, що відзначиться "Челсі", можна поставити за 1,26.

Найбільш вірогідним результатом матчу "Челсі" - "Ліверпуль" букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 7,00.

Челсі - Ліверпуль: трансляція

На території України пряму трансляцію матчу "Челсі" - "Ліверпуль" можна буде подивитися на каналі Setanta Sports.

Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в турнірній таблиці АПЛ лідирує лондонський "Арсенал", в активі якого 72 набраних очки. Чинним чемпіоном Англії є "Манчестер Сіті".

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