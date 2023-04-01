Перемогу "городянам" принесли голи Альвареса, Де Брюйне, Гюндогана і Гріліша.

У суботу, 1 квітня, відбувся поєдинок 29-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Манчестер Сіті" і "Ліверпуль".

Зустріч команд пройшла на стадіоні "Етіхад" і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 4:1.

Футболісти "Ліверпуля" першими забили в цій грі - на 17-й хвилині гол ворота "городян" забив Мохамед Салах. Через 10 хвилин аргентинський форвард "Сіті" Хуліан Альварес зрівняв рахунок.

На 46-й хвилині півзахисник Кевін Де Брюйне вивів "Манчестер Сіті" вперед, а 53-й хвилині Ілкай Гюндоган забив третій м'яч "городян", зміцнивши перевагу господарів поля.

На 74-й хвилині півзахисник "Манчестер Сіті" Джек Гріліш відправив четвертий м'яч у ворота "червоних" і довів рахунок до великого.

"Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" - 4:1

Голи: Альварес, 27, Де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Гріліш, 74 - Салах, 17

"Манчестер Сіті": Едерсон, Аке, Рубен Діаш, Аканджі, Стоунз, Гюндоган, Де Брюйне, Родрі (Бернарду Сілва, 83), Гріліш (Палмер, 89), Марез, Альварес

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цімікас, 70), Хендерсон, Фабіньо, Елліотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Салах (Нуньєс, 70), Діогу Жота (Фірміно, 70), Гакпо (Мілнер, 82)

Попередження: Родрі, 33, - Салах, 19

Огляд матчу:

"Манчестер Сіті" займає друге місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону. "Городяни" набрали 64 очки після 28 матчів. "Ліверпуль" знаходиться на шостій сходинці, заробивши 42 очки після 27 ігор. Лідирує в турнірній таблиці АПЛ лондонський "Арсенал", який заробив 69 балів.

У наступному турі АПЛ "Манчестер Сіті" зіграє проти "Саутгемптона" (8 квітня), а "Ліверпуль" поміряється силами з "Челсі" (4 квітня).

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