"Гірники" втратили перемогу над "Реалом" в компенсований час.

У вівторок, 11 жовтня, в рамках четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" у номінально домашньому матчі зіграв внічию з мадридським "Реалом" (1:1).

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч прокоментував результат поєдинку проти чинного переможця Ліги чемпіонів.

"Я трохи старший і довше у футболі. Гравці засмучені, сумні, але якщо ти сумуєш, що не обіграв "Реал", то це означає, що ми на хорошому шляху. Проект, який ми почали три місяці тому, не виглядав навіть проектом, а зараз ми боремося на рівних з кращим клубом світу - це тільки заслуга футболістів. Я отримав задоволення від кожної секунди матчу, дивлячись на команду, дивлячись на молодих хлопців. Як вони борються - це те, про що я говорив: в такий непростий час вони борються за весь український народ.

З точки зору результату - це футбол, і ми повинні прийняти це як невід'ємну частину футболу. Однак по самій грі, як мені особисто говорив сам Карло Анчелотті, ми заслужили сьогодні перемогу. І особливо така можливість, яку мав Лассіна Траоре, - шкода, не вдалося її реалізувати. Ти йдеш на 2:0 і закінчуєш матч. Індивідуальність, хоробрість, сміливість, рішучість проти такого опонента протягом більшої частини матчу - це мене тішить як тренера. Є така приказка: From zero to hero. З нуля почали, а стали героями. Це дійсно герої. Для мене вони - герої. Одне очко, але потім ви побачите, що це величезне очко. У мене зараз таке відчуття, що ми втратили два очки, і це дійсно так. Коли тобі забивають на останніх секундах, це засмучує. Але правда і те, що Ви сказали: до матчу хто б міг думати про це очку? Ти думаєш про перемогу як спортсмен, але завжди розумієш, проти кого граєш.

В цілому і в побудові атаки, і з м'ячем, і без м'яча ми зробили висновки з останнього матчу, з того мандражу, який був на "Бернабеу", внесли корективи. І набагато легше було грати, адже ми відчували стадіон, підтримку вболівальників, яка нас несла і додавала адреналіну. Ми були набагато компактніше, досить солідно відіграли в обороні, крім того останнього епізоду, який в більшості своїй є випадковістю, ніж будь-яким комбінованим дією. Шкода, однак це дуже важливе очко для нас, враховуючи, що "Селтік" програв "Лейпцигу". Тепер вони повинні будуть їхати в Мадрид до "Реалу", і ми маємо досить великі шанси, щоб вийти з групи, якщо будемо грати так само далі. Це найкраща наша гра, абсолютно найкраща гра протягом трьох місяців після початку нового проекту. Це просто наше світле майбутнє", - наводить слова Йовічевіча офіційний сайт "Шахтаря".

Додамо, що "Шахтар" був близький до сенсаційної перемоги над "Реалом", проте пропустив гол на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму і зіграв внічию.

У наступному турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє в гостях проти "Селтіка", а німецький "РБ Лейпциг" прийме на своєму полі мадридський "Реал". Матчі заплановані на 25 жовтня.

Шахтар - Реал Мадрид: після матчу

"Шахтар" у 1-му турі поточного розіграшу ЛЧ сенсаційно розбив "РБ Лейпциг", а потім зіграв внічию з "Селтіком". "Реал" обох цих суперників здолав.

У третьому турі мадридський "Реал" на своєму полі здобув перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1. Голами у складі "вершкових" відзначилися бразильці Вінісіус Жуніор і Родріго Гоес. За "гірників" забив Олександр Зубков.

Після чотирьох турів "гірники" з 5 балами посідають третє місце в турнірній таблиці групи F. Лідирує "Реал" - 10 балів. На другій сходинці з 6 очками йде "РБ Лейпциг", останнє місце за "Селтіком" - 1 бал.

У попередніх двох розіграшах Ліги чемпіонів "гірники" перетиналися з "Реалом" на груповому етапі. У сезоні 2020/21 на той момент команда Луїша Каштру двічі обіграла мадридський клуб на груповому раунді (3:2 і 2:0). У сезоні 2021/22 команда Роберто Де Дзербі двічі поступилася "королівському" клубу (5:0 і 2:1).

