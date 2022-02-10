Журналіст пояснив, в якому контексті варто сприймати хіт фанатів про Путіна.

Відомий журналіст Роман Цимбалюк поділився своєю думкою про пісню українських фанатів "Путін х***о", яка викликала негативну реакцію з боку Росії після матчу півфіналу чемпіонату Європи-2022 з футзалу.

В інтерв'ю sport24.ua журналіст заявив, що набагато важливіше те, як дії РФ сприймають громадяни України, а не те, як до пісень уболівальників ставиться президент країни-агресора.

- Є чудова пісня українських фанатів, яка вже стала міжнародною- "Путін х***о". У кулуарах вам ніколи не доводилося чути, як на неї реагує господар Кремля?

"Я думаю, що він до цього ставиться по-філософськи. Він багато разів розповідав, скаржився, що на Заході йому домальовують ікла, кров. Багато є різних карикатур. Словом, його часто позиціонують (справедливо) як диявола. Він з цього приводу завжди говорить: "Мене це не зачіпає, я до цього звик".

Суть нашого хіта в іншому. Важливо не те, як сприймає Путін. А важливо, як дії Росії сприймають громадяни України. Бо якщо ця пісня-кричалка стала такою популярною - який наслідок? Росіяни бачать, що їх тут як мінімум не чекають. Але ж в російській системі координат проти "бога" такі речі говорити не можна, це заборонено.

Отже, підсумуємо: наш хіт є елементом опору. Хтось співає цю пісню. Хтось на аватарці ставить жовто-блакитний прапорець. А хтось, перебуваючи на службі, закладає патрони в магазини. Тим самим ми фіксуємо і посилаємо сигнали, що а) росіяни, ви нам не брати; б) ви - прокляті окупанти, ми вас ніколи не пробачимо. У такому контексті слід розглядати цю пісню. У пісні є ненормативна лексика? Що ж, на те вони і ультрас", - сказав Цимбалюк.

Нагадаємо, що на матчі збірних України та Росії в рамках півфіналу чемпіонату Європи з футзалу українські фанати дуже потужно підтримували своїх спортсменів. В ході гри вони кілька разів виконали пісні "Путін х***о" і "Хто не скаче той москаль". Крім того, українські фани з трибун нагадували росіянам про анексію Криму.

Після гри представники РФС висловили своє обурення поведінкою вболівальників і звернулися в УЄФА з вимогами покарати Україну за поведінку фанатів.

В УЄФА відреагували на звернення РФС і почали розслідування щодо матчу України проти Росії.

Додамо, що збірна України мінімально поступилася Росії з рахунком 2:3. У матчі за 3-е місце українська команда розгромно програла Іспанії (1:4).

ЧЄ-2022 з футзалу виграла збірна Португалії, яка розбила росіян, створивши камбек у фіналі.