Український тренер молдавського Шерифа" також розповів, що після гри в Мадриді не спав всю ніч через емоції після перемоги над "Реалом".

Головний тренер молдавського "Шерифа", українець Юрій Вернидуб розповів, що одним із перших, хто привітав його команду з перемогою над мадридським "Реалом", був президент української "Зорі" Євгеній Геллер.

Про те, хто йому дзвонив після гри з "Реалом", Вернидуб розповів в інтерв'ю виданню Meta-ratings.

"На стадіоні був поганий інтернет, а через півтори-дві години, скільки часу провели там після гри, в Україні та Молдові настала ніч. Якщо в Мадриді ми вийшли з роздягальні близько дванадцятої години, то в Києві та Кишиневі була вже перша ночі. В основному багато дзвінків із привітаннями було в середу. Дуже приємно було, коли з цією метою зателефонував Євгеній Геллер, президент луганської "Зорі". Ми залишилися друзями і в нас по частині спілкування немає ніяких проблем. Через спортивного директора Важу Тархнішвілі привітав усю нашу команду і президент "Шерифа" Віктор Гушан", - розповів Вернидуб.

Він також зазначив, що після гри в Мадриді не спав усю ніч через емоції після перемоги над "Реалом".

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"Після таких емоцій в ту ніч взагалі не спав! До того ж переліт був важким – три з половиною години з Іспанії летіли. Приземлилися в Кишиневі о 6:30 ранку, а ще година їзди на автобусі до Тирасполя. На місці були лише о 8:00. Приїхали на базу, я навіть до себе на квартиру не поїхав. Думав трохи відпочити, але заснути так і не зміг. Враження від перемоги над командою Карло Анчелотті ще не зійшли нанівець, а вже час міркувати про черговий матч", - повідомив Вернидуб.

Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"

Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року. За підсумками сезону 2020-2021 український тренер привів "Шериф" до чемпіонського титулу, а також вийшов у фінал національного кубка, де поступився.

У цьому сезоні Вернидуб вперше в кар'єрі виступає в Лізі чемпіонів. На шляху до групового етапу "Шериф" подолав чотири раунди кваліфікації, вибивши з боротьби "Теуту", "Алашкерт", "Црвену Звезду" і "Динамо" Загреб. На груповому етапі "Шериф" спершу обіграв "Шахтар" на своєму полі з рахунком 2:0, а потім створив ще одну сенсацію, у гостях здолавши "Реал" із рахунком 2:1. Після двох турів молдавський клуб очолив групу D.

В Україні Вернидуб з 2011 по 2019 рік очолював луганську "Зорю".

Автор: Олександр Топчій