Молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба здійснив чудо.

У 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" вдома програв тираспольському "Шерифу".

Молдавську команду очолює 55-річний український тренер Юрій Вернидуб.

За "Шериф" забили Жасур Яхшибоєв і Себастьян Тілль, а за "Реал" - Карім Бензема.

"Реал" - "Шериф" - 1:2

Голи: Бензема, 65 (з пенальті) - Яхшибоєв, 25, Тілль, 90

"Реал": Куртуа, Алаба, Начо (Модріч, 66), Гутьєррес (Кроос, 67), Едер Мілітао, Каземіро (Родріго, 66), Вальверде, Камавінга, Бензема, Азар (Йовіч, 67), Вінісіус Жуніор

"Шериф": Атанасіадіс, Крістіану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Ніколов, 90+2), Тілль, Аддо, Яхшибоєв (Бруну, 57), Траоре, Кастаньєда (Жюльєн, 78)

Відео огляд поєдинку.

Нагадаємо, що в першому турі команда Вернидуба сенсаційно обіграла донецький "Шахтар" з рахунком 2:0.

В іншому матчі другого туру цієї групи "Інтер" та "Шахтар" сильнішого не виявили. В третьому турі "Шериф" буде грати на виїзді проти "Інтера" - ця гра відбудеться 19 жовтня.

Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"

Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року.

За підсумками сезону 2020-2021 український тренер привів "Шериф" до чемпіонського титулу, а також вийшов у фінал національного кубка, де поступився.

Вернидуб вперше в кар'єрі виступає в Лізі чемпіонів.

В Україні Вернидуб з 2011 по 2019 рік очолював луганську "Зорю".

Автор: Артем Будрін