Український тренер також в черговий раз заявив, що не поїде працювати в Росію.

Тренер молдавського "Шерифа" Юрій Вернидуб порівняв український і російський футбол.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес".

"Хто сильніший? Україна! У нас досить багато молодих футболістів. У Росії їх дуже мало. Чемпіонати не буду порівнювати", - сказав тренер.

"У вас майже всі бюджетні команди! В Україні немає бюджетних команд. Бюджет - це одне. Ти його отримав і розпиляв. А коли є господар, то всі розуміють, що людина рахує кожну копійку. Всі з цим рахуються", - також зазначив Вернидуб.

Фахівець заявив, що хоче, щоб Україна обійшла Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА:

"Я, звичайно, вболіватиму за Україну. Я дуже хочу, щоб ми обійшли Росію".

Також Вернидуб відповів на питання про те, чи готовий він попрацювати в Росії:

"Я вже говорив: ні. Якщо відносини налагодяться, то так. А зараз я свою позицію не буду міняти".

Читайте такожУ 25 разів менше, ніж у наставника Реала: ЗМІ озвучили зарплату українського тренера Вернидуба в Шерифі

Тренер сказав, що має статися, щоб він поїхав до Росії:

"Коли ми почнемо жити так, як жили раніше. Я люблю свою країну і готовий покласти голову за неї".

Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"

Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року. За підсумками сезону 2020-2021 український тренер привів "Шериф" до чемпіонського титулу, а також вийшов у фінал національного кубка, де поступився.

У цьому сезоні Вернидуб вперше в кар'єрі виступає в Лізі чемпіонів. На шляху до групового етапу "Шериф" подолав чотири раунди кваліфікації, вибивши з боротьби "Теуту", "Алашкерт", "Црвену Звезду" і "Динамо" Загреб. На груповому етапі "Шериф" спершу обіграв "Шахтар" на своєму полі з рахунком 2:0, а потім створив ще одну сенсацію, в гостях здолавши "Реал" з рахунком 2:1. Після двох турів молдавський клуб очолив групу D.

В Україні Вернидуб з 2011 по 2019 рік очолював луганську "Зорю".

Автор: Антон Дудар