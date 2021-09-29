Головний тренер молдавського "Шерифа" Юрій Вернидуб поділився враженнями від неймовірної перемоги у матчі проти "Реала" на виїзді в рамках Ліги чемпіонів.
Вернидуба цитує офіційний сайт УЄФА.
"Звичайно, ми розуміли, що нам доведеться оборонятися. Але ми добре впоралися і добре контратакували. І насамкінець забили. Я щасливий можливості проводити такі матчі. Емоції б'ють через край! І я вдячний своїм хлопцям за те, що вони зробили. Я щасливий і гордий своєю командою, цими хлопцями. Ми на вірному шляху та продовжимо його дотримуватися", - сказав Вернидуб.
"Поки ми ще не думаємо про вихід в плей-оф, адже нічого екстраординарного ми поки не створили. Ми просто рухаємося вперед крок за кроком. Попереду ще чотири важливих матчі. Коли настане пора заключної гри, тоді й поговоримо про наступну стадію", - додав Вернидуб.
Нагадаємо, що "Шериф" обіграв "Реал" з рахунком 2:1.
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Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"
- Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року.
- За підсумками сезону 2020-2021 український тренер привів "Шериф" до чемпіонського титулу, а також вийшов у фінал національного кубка, де поступився.
- Вернидуб вперше в кар'єрі виступає в Лізі чемпіонів.
- В Україні Вернидуб з 2011 по 2019 рік очолював луганську "Зорю".