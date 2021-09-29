Юрій Вернидуб скромно розповів про успіх свого колективу.

Головний тренер молдавського "Шерифа" Юрій Вернидуб поділився враженнями від неймовірної перемоги у матчі проти "Реала" на виїзді в рамках Ліги чемпіонів.

Вернидуба цитує офіційний сайт УЄФА.

"Звичайно, ми розуміли, що нам доведеться оборонятися. Але ми добре впоралися і добре контратакували. І насамкінець забили. Я щасливий можливості проводити такі матчі. Емоції б'ють через край! І я вдячний своїм хлопцям за те, що вони зробили. Я щасливий і гордий своєю командою, цими хлопцями. Ми на вірному шляху та продовжимо його дотримуватися", - сказав Вернидуб.

"Поки ми ще не думаємо про вихід в плей-оф, адже нічого екстраординарного ми поки не створили. Ми просто рухаємося вперед крок за кроком. Попереду ще чотири важливих матчі. Коли настане пора заключної гри, тоді й поговоримо про наступну стадію", - додав Вернидуб.

Нагадаємо, що "Шериф" обіграв "Реал" з рахунком 2:1.

Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"

Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року.

За підсумками сезону 2020-2021 український тренер привів "Шериф" до чемпіонського титулу, а також вийшов у фінал національного кубка, де поступився.

Вернидуб вперше в кар'єрі виступає в Лізі чемпіонів.

В Україні Вернидуб з 2011 по 2019 рік очолював луганську "Зорю".

Автор: Артем Будрін