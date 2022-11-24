Головний фаворит ЧС-2022 вступає в боротьбу за трофей матчем проти Сербії.

У четвер, 24 листопада, в рамках першого туру групового турніру чемпіонату світу з футболу зустрінуться національні збірні Бразилії та Сербії.

Матч відбудеться на арені "Лусаїл Айконік" у місті Лусаїл. Місткість стадіону - 80 тисяч глядачів.

Бразилія здорово провела відбір до ЧС-2022, вигравши 14 з 17 матчів, ще три зігравши внічию. "Селесао" пропустили всього п'ять голів.

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Бразилія є дуже сильною командою з приголомшливим підбором футболістів і тактично грамотним тренером. Їх вважають головним претендентом на перемогу на ЧС в Катарі.

Проте, варто зазначити, що незважаючи на всі переваги, бразильці не те, що перемогти, навіть вийти у фінал мундіалів не можуть з ЧС-2002.

Що стосується Сербії, останнє велике досягнення цієї збірної - вихід в 1/8 фіналу ЧС в 1998 році. Серби брали участь ще в трьох наступних мундіалях, але жодного разу не виходили з групи і результати були так собі: три поразки на ЧС-2006, по одній перемозі і дві поразки на ЧС-2010 і ЧС-2018.

ЧС-2022 в Сербії чекають зі стриманим оптимізмом. Команда Драгана Стойковича впевнено виграла свою групу відбору, набравши 20 очок з 24 можливих, і випередивши Португалію.

У червні-вересні нинішнього року була не менш впевнена Ліга націй - чотири перемоги, нічия і поразка, і перше місце в групі та вихід до Дивізіону А.

Бразилія - Сербія: прогноз

Фахівці вважають збірну Бразилії беззаперечними фаворитами зустрічі з Сербією.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу Бразилії з коефіцієнтом 1,48. Успіх Сербії і нічия малоймовірні - коефіцієнти 7,20 і 4,80 відповідно.

Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 2:0 на користь бразильців, коефіцієнт на даний результат - 7,20.

Бразилія - Сербія: трансляція

В Україні поєдинок першого туру ЧС-2022 між командами Бразилії та Сербії в прямому ефірі покаже відеосервіс MEGOGO

Також гра буде показана в записі на каналі Суспільне і на сайті Суспільне Спорт.

Додамо, що збірні Бразилії та Сербії виступають у групі G. Їхні суперники по квартету Швейцарія та Камерун свій матч першого туру вже зіграли, гра завершилася мінімальною перемогою швейцарців.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

З повним розкладом матчів ЧС-2022 з футболу можна ознайомитися за посиланням.

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