УЄФА може усунути всі боснійські команди від участі в турнірах під своєю егідою.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розробляє пакет санкцій для Боснії і Герцеговини, якщо їх товариський матч зі збірною РФ все ж відбудеться.

Раніше УЄФА задекларував, що проведення товариських поєдинків не відноситься до їх юрисдикції. Однак спортивні організації виконують міжнародні закони і вимоги, зокрема санкції, які наклали на РФ Євросоюз і США.

Таким чином, боснійську футбольну федерацію пізніше чекатиме покарання.

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Пакет санкцій, які готують в УЄФА, включає відсторонення боснійських команд від усіх європейських турнірів. Це стосуватиметься як клубів, так і збірних різних рівнів. Також федерація Боснії і Герцеговини позбудеться фінансування від різноманітних проектів УЄФА і ФІФА. Про це повідомляє видання Avaz.

Раніше виконком УАФ закликав керівництво футбольної асоціації Боснії і Герцеговини скасувати рішення про товариську зустріч з РФ. Також УАФ звернулася в УЄФА і ФІФА з вимогою не допустити проведення матчу.

Як повідомлялося раніше, збірна Боснії і Герцеговини планує провести товариський матч проти збірної Росії 19 листопада в Санкт-Петербурзі.

У свою чергу, лідери збірної Боснії і Герцеговини вже висловили солідарність з Україною і заявили, що бойкотуватимуть товариський матч з Росією.

Додамо, що Боснія і Герцеговина була суперником збірної України в групі кваліфікації на чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (2:0) і завоювали путівку в плей-офф відбору на мундіаль.

Нагадаємо, УЄФА залишив у силі відсторонення клубів і збірних Росії від участі в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення в Україну. Ще в перші дні вторгнення російських військ в Україну УЄФА і ФІФА відсторонили клуби і збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Пізніше УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

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