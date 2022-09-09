Збірна Боснії і Герцеговини погодилася зіграти з командою країни-агресора в Санкт-Петербурзі.

Національна збірна Боснії і Герцеговини оголосила, що зіграє товариський матч з командою РФ, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

В УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення матчу між Боснією і Герцеговиною і командою країни-агресора. Зустріч відбудеться 19 листопада в Санкт-Петербурзі.

У відповідь на офіційний запит Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини представники Союзу пояснили, що товариські зустрічі не проходять під егідою УЄФА і не входять в сферу його відповідальності. У зв'язку з цим на національні збірні не поширюються обмеження, які були застосовані до Росії при виключенні країни зі змагань УЄФА.

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У своїй позиції УЄФА посилається на статтю 6 регламенту ФІФА про проведення міжнародних матчів.

"Хотіли б підтвердити, що УЄФА не заперечує проти того, щоб ФА Боснії і Герцеговини зіграла товариський матч проти Російського футбольного союзу (РФС) на території РФ", - йдеться в офіційній відповіді УЄФА, повідомляє Istraga.ba.

Додамо, що Боснія і Герцеговина була суперником збірної України в групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (0:2) і завоювали путівку в плей-офф відбору на мундіаль.

Нагадаємо, УЄФА залишив у силі відсторонення клубів і збірних Росії від участі в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення в Україну. Ще в перші дні вторгнення російських військ в Україну УЄФА і ФІФА відсторонили клуби і збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Пізніше УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

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