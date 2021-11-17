Анель Ахмедходжич вважає, що його команда показала гідну гру і заслуговувала більшого.

Збірна України в заключному турі кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі обіграла в гостях збірну Боснії і Герцеговини (2:0).

Після матчу лідер оборони боснійської збірної Анель Ахмедходжич прокоментував результат поєдинку.

"Ми намагалися боротися по ходу всього поєдинку. Вважаю, що ми показали, що вміємо битися до останнього, і цей матч мав суттєву відмінність, порівняно з грою проти Фінляндії. Наша команда зіграла добре, але нам не пощастило з реалізацією своїх моментів.

Читайте такожПетраков - про шанси України пройти плей-офф, гру Довбика і плани на найближче майбутнєМ'яч просто не хотів йти у ворота суперників. У той же час, Україна створила два моменти і забила два голи. З нашого боку - у Хаджикадуніча був класний момент, але ні йому не пощастило забити, ні я потім не зміг добити.

Думаю, що ми повинні пишатися нашим виступом у цій зустрічі, але її підсумковим результатом ми точно залишилися розчаровані", - цитує Ахмедходжича Avaz.ba.

Боснія і Герцеговина - Україна: підсумки матчу

Боснія і Герцеговина - Україна - 0:2: дивитися відео голів.

Збірна України здобула другу перемогу у відборі на ЧС-2022 при шести нічиїх і завершила груповий етап без поразок.

У паралельному матчі Фінляндія вдома програла Франції - 0:2.

Підсумкове положення команд у групі D: Франція - 18 очок. Україна - 12, Фінляндія - 11, Боснія і Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

У березні Україна зіграє в плей-офф відбору на ЧС-2022. Суперник збірної України в півфіналі стане відомий в ході жеребкування 26 листопада.

Олександр Зінченко та Артем Довбик забили свої перші голи в поточній кваліфікації на Чемпіонат світу.

Збірна України не пропустила вперше в цьому відборі на ЧС.

Збірна України завершила без поразок другий поспіль відбірковий цикл (після відбору на Євро-2020).

Автор: Володимир Медяник