Едін Джеко виступив проти організації спарингу.

Форвард і капітан збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко відмовляється брати участь у товариському матчі з Росією.

"Я проти проведення цього матчу. Я завжди виступаю лише за мир. Асоціація знає мою думку. На жаль, я не той, хто приймає рішення про те, з ким гратиме Боснія, але у мене є чітка позиція - не грати з РФ, поки страждають невинні люди. Я солідарний з народом України у цей складний час для них", - сказав 36-річний нападник "Інтера" для Klix.

Ще одна зірка збірної Боснії і Герцеговини Міралем П'яніч висловився проти спарингу з країною-агресором.

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"Я чув про рішення федерації. Лідери союзу знають мою позицію. Вони дзвонили, питали, що я думаю про гру. Я сказав те, що думав, а потім був здивований іншим рішенням. Це невдале рішення! У мене немає слів. Коли збірна починає добре грати, завжди щось йде не так. У мене немає слів. Боснійський футбольний союз знає мою позицію. Я просто скажу, що це недобре", – сказав півзахисник "Барселони".

Нагадаємо, УЄФА залишив у силі відсторонення клубів і збірних Росії від участі в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення в Україну. Ще в перші дні вторгнення російських військ в Україну УЄФА і ФІФА відсторонили клуби і збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Пізніше УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Росія і Боснія та Герцеговина домовилися провести товариський поєдинок 19 листопада в Санкт-Петербурзі.

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