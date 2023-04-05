Ілля Забарний зіграв свій перший матч в англійській Прем'єр-лізі.

У вівторок, 4 квітня, був зіграний перенесений поєдинок воьсмого туру англійської Прем'єр-ліги ,в якому зустрічалися "Борнмут" і "Брайтон".

Гра проходила на стадіоні "Віталіті" і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.

Рахунок у грі був відкритий на 28-й хвилині - 18-річний ірландський форвард Еван Фергюсон відзначився приголомшливим ударом п'ятою в один дотик.

На 85-й хвилині у складі "Борнмута" на поле вийшов екс-футболіст "Динамо" Ілля Забарний. Ця гра стала дебютною для нього в англійській Прем'єр-лізі.

На жаль, дебют в українського захисника був не дуже успішним. Саме після помилки Забарного "вишеньки" пропустили другий м'яч на 90+1-й хвилині - гол забив Хуліо Енкісо.

"Борнмут" - "Брайтон" - 0:2

Голи: Фергюсон, 27, Енкісо, 90+1

"Борнмут": Нету, Сміт, Стівенс, Сенесі (Забарний, 85), Келлі, Уттара, Траоре (Брукс, 72), Лерма, Крісті (Таверньє, 58), Біллінг, Соланке

"Брайтон": Стіл, Еступіньян, Вебстер, Данк, Велтман, Кайседо (Айарі, 80), Гросс, Мітома (Ундав, 90+3), Мак Аллістер (Енкісо, 72), Марч, Фергюсон (Уелбек, 73)

Попередження: Кук, 90+5 - Стіл, 60

Огляд матчу:

Статистичний портал SofaScore оцінив виступ Іллі Забарного в 6,0 бала. Це найнижча оцінка серед усіх гравців "Борнмута". Найкращим футболістом "вишень" став Дефферсон Лерма - 7,9 бала.

Нагадаємо, Ілля Забарний перейшов в "Борнмут" взимку з київського "Динамо" за 25 мільйонів євро, проте довгий час не міг дебютувати в АПЛ, оскільки відновлювався після травми.

Додамо, що "Брайтон" очолює колишній наставник "Шахтаря" Роберто де Дзербі. "Чайки" займають 6-е місце в турнірній таблиці АПЛ з 46 балами в активі. "Борнмут" набрав 27 балів і йде на 18-му місці.

Раніше повідомлялося, що лондонський "Челсі" розглядає Роберто де Дзербі як одного з кандидатів на місце головного тренера команди. Ця посада стала вакантною після того, як клуб відправив у відставку Грема Поттера.

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