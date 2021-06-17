Команда Андрія Шевченка в другому турі зіграє проти головного аутсайдера групи.

17 червня на "Арені Національ" в Бухаресті розпочнеться другий тур групового етапу Євро-2020. Збірна України зіграє проти Північної Македонії.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Північна Македонія.

Україна - Північна Македонія: де дивитися матч Євро-2020

Початок зустрічі - о 16.00.

Обидві команди першу гру на цьому турнірі програли.

Україна - Північна Македонія: прогноз букмекерів

Збірна України

"Жовто-сині" ризикують на третьому Євро поспіль провести другий тур під зливу. Принаймні таку інформацію озвучив Шевченко на прес-конференції. І якщо у 2012 році в другому турі було не соромно поступитися з рахунком 2:0 Франції, то вже у 2016 році з таким самим рахунком програш Північній Ірландії став ганьбою. Зараз в суперниках Північна Македонія, яку при всій повазі, необхідно перемагати без жодних "але".

Та й до того ж матч в Амстердамі проти Нідерландів обнадійливий, хіба не так? Андрій Ярмоленко, схоже, упіймав азарт і після невдалого сезону за "Вест Хем" готовий взяти на себе роль лідера "жовто-синіх". Руслан Малиновський та Олександр Зінченко хоч і натерпілися проблем від центру поля Нідерландів, але їх індивідуальний рівень залишає надію на те, що вони зможуть зламати оборону македонців.

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Зараз же збірна України є другим фаворитом на вихід в плей-офф з групи С у букмекерів після Нідерландів. Тому вболівальники мають повне право бути в передчутті другої перемоги українців за всю історію чемпіонатів Європи.

Збірна Північної Македонії

Детальний опис нашого суперника можна прочитати за цим посиланням. Так, македонці мають статус андердога. Але з іншого боку психологічно їм найлегше, позаяк за поразку їм дорікати ніхто не буде. А відтак ця скромна команда може доставити незручності будь-кому. Врешті-решт, на Євро "прохідні" команди не потрапили апріорі.

Тому недооцінка суперника може зіграти злий жарт, особливо коли проти тебе організована команда, яка готова терпіти, захищатися і наполегливо чекати свого шансу в контратаці. Македонці опанували тактичну схему 5-3-2 та готові влаштувати запеклу сутичку будь-кому.

Македонія у березні під час відбору до ЧС-2022 розгромила Ліхтенштейн 5:0, а також мінімально поступилася Румунію з рахунком 3:2. А тепер увага: 31 березня 2021 року Північна Македонія обіграла Німеччину з рахунком 2:1. Тому про жодну недооцінку не може йти навіть мова.

Хто не зіграє?

Ще до початку Євро-2020 було відомо, що Віталій Буяльський, Євген Коноплянка, Жуніор Мораєс і Віктор Коваленко не помічники збірній України через травми.

Після матчу з Нідерландами лазарет поповнив ще й вінгер Олександр Зубков. Зате Віктор Циганков оговтався після пошкодження і готовий допомогти партнерам.

У Північної Македонії кадрових втрат нема.

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Орієнтовні склади

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Ярмоленко, Циганков, Яремчук

Північна Македонія: Димитрієвськи, Рістовськи, Мусліу, Велковськи, Аліоски, Ніколов, Адемі, Барді, Ельмас, Пандев, Трайковськи

Слова перед матчем

Головний тренер збірної Північної Македонії Ігор Ангеловські:

"Ми маємо діяти на повну потужність, адже ми виступаємо на Євро. Тільки так ми зможемо досягти позитивного для нас результату. Ми приїхали на Євро, аби вийти до плей-офф. У нас є ці шанси. Ми не відчуваємо тиску, у нас є мотивація, і ми будемо грати тільки на перемогу".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко:

"Зараз у нас матч проти Північної Македонії. Це команда, яка заслуговує на повагу, у неї є характер. Вони грають у своєму стилі за схемою 5-3-2. Команда непогано виходить в контратаки. В останні роки у них було кілька хороших ігор, де вони обіграли топ-команди. Ми повинні бути уважними, особливо на їхніх контратаках".

Арбітр

Головним арбітром цього матчу призначений Фернандо Рапальїні з Аргентини. Зазначимо, що Рапальїні - єдиний неєвропейський головний арбітр на Євро-2020. Аргентинська бригада арбітрів була запрошена на чемпіонат Європи в рамках обміну суддями між УЄФА і Південноамериканською Конфедерацією футболу.

Останні новини перед матчем

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Автор: Артем Будрін