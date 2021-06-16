Команда Андрія Шевченка зустрінеться з головним аутсайдером групи C.

Збірна України 17 червня проведе свій другий поєдинок на чемпіонаті Європи-2020. "Жовто-сині" на "Арені Національ" в Бухаресті будуть мірятися силами з Північною Македонією.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Україна - Північна Македонія.

Україна - Північна Македонія: де дивитися матч

Пряму трансляцію протистояння Україна - Північна Македонія можна буде подивитися на телеканалі "Україна".

Також гра транслюватиметься на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2".

Читайте такожУкраїна - Північна Македонія: прогноз букмекерів на матч Євро-2020

Україна - Північна Македонія: перед матчем

Матч Україна - Північна Македонія 17 червня розпочнеться о 16.00.

Обидві команди в 1-му турі зазнали поразки. Українці поступилися Нідерландам з рахунком 2:3, а Північна Македонія програла Австрії з рахунком 1:3.

Україна два рази зустрічалася з тоді ще просто Македонією в контрольних матчах (0:0 в 2003 році і 0:1 в 2004-му) і двічі - у відборі на Євро-2016 (перемогли 1:0 і 2:0).

Якщо збірна України виступає на Євро втретє, то для македонців це дебютний чемпіонат Європи.

Збірній України через травму в цьому матчі не зможе допомогти півзахисник Олександр Зубков.

Вже відомо, що судити поєдинок буде рефері з Південної Америки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін