Україна прагне здобути свою другу звитягу за всю історію чемпіонатів Європи / фото УНІАН
Збірна України 17 червня проведе свій другий поєдинок на чемпіонаті Європи-2020. "Жовто-сині" на "Арені Національ" в Бухаресті будуть мірятися силами з Північною Македонією.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Україна - Північна Македонія.
Україна - Північна Македонія: де дивитися матч
Пряму трансляцію протистояння Україна - Північна Македонія можна буде подивитися на телеканалі "Україна".
Також гра транслюватиметься на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2".
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Україна - Північна Македонія: перед матчем
- Матч Україна - Північна Македонія 17 червня розпочнеться о 16.00.
- Обидві команди в 1-му турі зазнали поразки. Українці поступилися Нідерландам з рахунком 2:3, а Північна Македонія програла Австрії з рахунком 1:3.
- Україна два рази зустрічалася з тоді ще просто Македонією в контрольних матчах (0:0 в 2003 році і 0:1 в 2004-му) і двічі - у відборі на Євро-2016 (перемогли 1:0 і 2:0).
- Якщо збірна України виступає на Євро втретє, то для македонців це дебютний чемпіонат Європи.
- Збірній України через травму в цьому матчі не зможе допомогти півзахисник Олександр Зубков.
- Вже відомо, що судити поєдинок буде рефері з Південної Америки.
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